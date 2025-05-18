Другому туру бути: з'явилися перші екзитполи виборів у Польщі

У неділю, 18 травня, у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Екзитполи показують очевидну перевагу двох кандидатів.

При цьому різниця між лідерами мінімальна, повідомляє 24 Канал з посиланням на polsatnews.pl.

Дивіться також Надія для України: хто такий Рафал Тшасковський і які шанси має виграти вибори в Польщі

Які результати екзитполів виборів у Польщі

Згідно з екзит-полом, підготовленим Ipsos, у першому турі переміг проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський, який отримав 30,8% голосів. Друге місце з мінімальним відривом зайняв історик Кароль Навроцький – 29,1%.

Це означає, що на Польщу чекає другий тур, який остаточно визначить нового президента країни. Він запланований на 1 червня.

Екзитполи президентських виборів у Польщі / фото polsatnews.pl

Згідно з опитуванням Ipsos, явка виборців у першому турі президентських виборів становила 66,8%. Це найбільший результат протягом останніх 15 років. Офіційні дані будуть оприлюднені протягом кількох годин Національною виборчою комісією.

Зауважимо, що Рафал Тшасковський має проєвропейське бачення і тримає курс на зближення з ЄС. Також він неодноразово відвідував Україну після початку повномасштабного вторгнення і багато допомагав постраждалим внаслідок агресії українським містам. Кароль Навроцький же – консерватор, який будує свою кампанію на антиукраїнських історичних претензіях.