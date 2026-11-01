У Болгарії стартував другий тур виборів президента

У Болгарії в неділю, 1 листопада, розпочався другий тур президентських виборів. За посаду глави держави змагаються тимчасова виконувачка обов'язків президента Іліяна Йотова та колишній прем'єр-міністр Андрей Гюров, якого називають проукраїнським політиком.

Про це пише БНТ.

Як проходить голосування в Болгарії?

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом, а голосування має тривати до 20:00. Якщо там утворяться черги, їхню роботу можуть продовжити ще на годину.

Право голосу мають понад 6,5 мільйона громадян Болгарії. Загалом у країні відкрили близько 9300 виборчих дільниць, обладнаних електронними машинами для голосування.

На дільницях, де зареєстровано понад 780 виборців, встановили по дві машини. Крім того, за кордоном відкрили ще 613 дільниць у 60 країнах світу. Найбільше закордонних виборчих дільниць працює у Великій Британії, Туреччині та Німеччині.

Нагадаємо, перший етап президентських перегонів відзначився низькою активністю виборців. За його підсумками Іліяна Йотова заручилася підтримкою 34,6% виборців, тоді як Андрей Гюров набрав 31,9%. Розрив між двома лідерами президентських перегонів становив близько 2,72 відсоткового пункту.

За Конституцією Болгарії, для перемоги в першому турі кандидат має отримати понад половину дійсних голосів. Водночас проголосувати повинні більш як 50% виборців, які мають право голосу.

Якщо цього не сталося, протягом семи днів проводять другий тур. У ньому змагаються двоє претендентів, які набрали найбільше голосів.

Напередодні фінального голосування колишній президент, експрем'єри та ексурядовці виступили зі спільним зверненням до громадян із закликом проголосувати за Гюрова.