Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився про свою можливу участь у президентських перегонах у 2028 році. Він сказав, що не любить про це думати.

Венс зараз зосереджений на своїй чинній посаді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Що заявив Венс про свою можливу участь у виборах 2028?

Журналістка Fox News зазначила, що багато людей у США очікують балотування Джей Ді Венса на посаду президента у 2028 році. Тоді Трамп, за законами країни, не матиме права балотуватися.

Мені не подобається про це думати, бо мені подобається думати про роботу, яку я маю зараз,

– заявив Венс.

Він зазначив, що поки його робота є найважливішою у його житті. Про подальшу політичну кар'єру, ймовірно, можна буде говорити вже у 2027 році, тоді, за його словами, все стане на свої місця.

