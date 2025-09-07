Укр Рус
7 вересня, 18:25
2

Венс висловився про свою можливу участь у президентській кампанії 2028

Сергій Попович
Основні тези
  • Джей Ді Венс, віцепрезидент США, висловився про свою можливу участь у президентських перегонах у 2028 році, зазначивши, що не любить про це думати і зосереджений на своїй чинній посаді.
  • Венс сказав, що про подальшу політичну кар'єру можна буде говорити у 2027 році, коли, за його словами, все стане на свої місця.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився про свою можливу участь у президентських перегонах у 2028 році. Він сказав, що не любить про це думати.

Венс зараз зосереджений на своїй чинній посаді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Що заявив Венс про свою можливу участь у виборах 2028?

Журналістка Fox News зазначила, що багато людей у США очікують балотування Джей Ді Венса на посаду президента у 2028 році. Тоді Трамп, за законами країни, не матиме права балотуватися.

Мені не подобається про це думати, бо мені подобається думати про роботу, яку я маю зараз, 
– заявив Венс.

Він зазначив, що поки його робота є найважливішою у його житті. Про подальшу політичну кар'єру, ймовірно, можна буде говорити вже у 2027 році, тоді, за його словами, все стане на свої місця.

Раніше Венс вже заявляв, що готовий стати президентом: що відомо

  • Джей Ді Венс заявив, що знання та навички, здобуті ним за понад 200 днів роботи у Білому домі, є для нього найкращим навчанням і підготовкою до можливої майбутньої ролі головнокомандувача. Він упевнений у своїй здатності взяти на себе президентську відповідальність у разі потреби.

  • Державний секретар США Марко Рубіо припустив, що Джей Ді Венс може балотуватися в президенти на виборах 2028 року від Республіканської партії, адже за законом Трамп не може йти на третій строк.