Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о своем возможном участии в президентской гонке в 2028 году. Он сказал, что не любит об этом думать.

Вэнс сейчас сосредоточен на своей действующей должности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что заявил Вэнс о своем возможном участии в выборах 2028?

Журналистка Fox News отметила, что многие люди в США ожидают баллотирования Джей Ди Вэнса на пост президента в 2028 году. Тогда Трамп, по законам страны, не будет иметь права баллотироваться.

Мне не нравится об этом думать, потому что мне нравится думать о работе, которую я имею сейчас,

– заявил Вэнс.

Он отметил, что пока его работа является самой важной в его жизни. О дальнейшей политической карьере, вероятно, можно будет говорить уже в 2027 году, тогда, по его словам, все станет на свои места.

