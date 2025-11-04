Удар по нафтовій вишці у Чорному морі вказує на зміну стратегії України, – The Telegraph

Нещодавно ВМС України успішно атакували бурову установку "Сиваш" у Чорному морі, знищивши елітний спецпідрозділ росіян разом із розвідувальною технікою. Цей удар засвідчив зміну стратегії Києва у протистоянні з Москвою.

Атака на бурову установку стала частиною кампанії проти енергооб'єктів окупанта – у відповідь на обстріли Москвою української енергомережі, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Як Україна змінила стратегію у війні проти Росії?

Минулого тижня ВМС України вдарили ракетами "Нептун" по двох важливих російських об'єктах – Орловській ТЕЦ і Новобрянській підстанції. За словами українських військових, обидва об'єкти постачали електроенергію підприємствам, пов'язаним із російським оборонно-промисловим комплексом.

Орловська ТЕЦ забезпечує до 40% потреб регіону в електроенергії та 65% теплопостачання міста, що робить її одним із головних джерел енергії в цьому районі. Губернатор Орловської області Андрій Кличков 31 жовтня заявив, що електростанція була пошкоджена уламками безпілотника.

Посилення українських атак на енергетичних об'єкти і військові бази глибоко в тилу Росії свідчить про стратегічний зсув – спробу послабити здатність Москви вести війну. Це відбувається паралельно з тим, як Росія продовжує наступ на сході України, одночасно завдаючи ракетних і дронових ударів по її енергетичній інфраструктурі.

Довідка: Платформа "Сиваш" – одна з чотирьох морських установок, відомих як "Вишки Бойка". Їх захопила Росія після анексії Криму у 2014 році. Раніше ця самопідіймальна бурова установка належала державній компанії "Чорноморнафтогаз" і використовувалася для розвідки нафтових і газових родовищ. Після захоплення платформ у 2014 році Росія оснастила їх розвідувальним і радіоелектронним обладнанням, а також гідроакустичними системами. Це дало Москві змогу контролювати надводну, повітряну й підводну активність у північно-західній частині Чорного моря між Кримом і Одесою.

Що відомо про останні удари України по енергооб'єктах Росії?