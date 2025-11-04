Удар по нафтовій вишці у Чорному морі вказує на зміну стратегії України, – The Telegraph
- ВМС України атакували бурову установку "Сиваш" у Чорному морі, знищивши російський спецпідрозділ та розвідувальну техніку.
- Україна змінила стратегію, посилюючи атаки на енергетичні об'єкти в тилу Росії, щоб послабити її здатність вести війну.
Нещодавно ВМС України успішно атакували бурову установку "Сиваш" у Чорному морі, знищивши елітний спецпідрозділ росіян разом із розвідувальною технікою. Цей удар засвідчив зміну стратегії Києва у протистоянні з Москвою.
Атака на бурову установку стала частиною кампанії проти енергооб'єктів окупанта – у відповідь на обстріли Москвою української енергомережі, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.
Дивіться також Росія вперше зіштовхується з таким: військовий оглядач зауважив цікаву деталь в атаках України
Як Україна змінила стратегію у війні проти Росії?
Минулого тижня ВМС України вдарили ракетами "Нептун" по двох важливих російських об'єктах – Орловській ТЕЦ і Новобрянській підстанції. За словами українських військових, обидва об'єкти постачали електроенергію підприємствам, пов'язаним із російським оборонно-промисловим комплексом.
Орловська ТЕЦ забезпечує до 40% потреб регіону в електроенергії та 65% теплопостачання міста, що робить її одним із головних джерел енергії в цьому районі. Губернатор Орловської області Андрій Кличков 31 жовтня заявив, що електростанція була пошкоджена уламками безпілотника.
Посилення українських атак на енергетичних об'єкти і військові бази глибоко в тилу Росії свідчить про стратегічний зсув – спробу послабити здатність Москви вести війну. Це відбувається паралельно з тим, як Росія продовжує наступ на сході України, одночасно завдаючи ракетних і дронових ударів по її енергетичній інфраструктурі.
Довідка: Платформа "Сиваш" – одна з чотирьох морських установок, відомих як "Вишки Бойка". Їх захопила Росія після анексії Криму у 2014 році. Раніше ця самопідіймальна бурова установка належала державній компанії "Чорноморнафтогаз" і використовувалася для розвідки нафтових і газових родовищ. Після захоплення платформ у 2014 році Росія оснастила їх розвідувальним і радіоелектронним обладнанням, а також гідроакустичними системами. Це дало Москві змогу контролювати надводну, повітряну й підводну активність у північно-західній частині Чорного моря між Кримом і Одесою.
Що відомо про останні удари України по енергооб'єктах Росії?
- У ніч проти 4 листопада Сили оборони, ймовірно, атакували аж дві підстанції. Одна розташована у Фролово Волгоградської області, а інша – у Рильську на Курщині. В обох регіонах – проблеми з електропостачанням.
- Крім того, цієї ж ночі дрони влучили по НПЗ у Кстово, одному із провідних нафтопереробних заводів у Росії.
- У ніч проти 3 листопада Сили оборони атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії, спричинивши пожежу на комплексі нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.