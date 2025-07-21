Трамп опублікував ШІ-відео, натякнувши на можливий арешт Барака Обами

Дональд Трамп, схоже, натякає на арешт експрезидента США Барака Обами. Він опублікував дивне ШІ-відео, на якому показане ув'язнення політика.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональд Трампа у соцмережі Truth Social.

Дивіться також Таємниця "списку Епштейна": як скандал з вечірками багатіїв шокував Америку і чи причетний Трамп

Що відомо про відео з Обамою і на тлі чого воно виникло?

Так, опубліковане відео починається з кадрів реальної розмови Дональда Трампа і Барака Обами в Овальному кабінеті у листопаді 2016 року, коли республіканця вперше обрали на посаду. Однак у версії Трампа зустріч переривають правоохоронці, які надягають на демократа кайдани і виводять геть.

Після цього відео демонструє Барака Обаму у помаранчевій тюремній робі, які є атрибутом федеральної в'язниці. Картина супроводжується диско-гімном 1970-х років гурту The Village People "YMCA", який став особистою музичною темою нинішнього політика. Підписане відео словами: "Ніхто не вище закону".

Дональд Трамп натякнув на арешт Обами: дивіться відео

Зауважимо, що минулого тижня американська розвідка представила доповідь згідно з якою адміністрація Барака Обами знала, що Росія не впливала на їх результат виборів 2016 року. Однак цю інформацію нібито приховали задля дискредитації Трампа.