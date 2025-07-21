Трамп опублікував ШІ-відео, натякнувши на можливий арешт Барака Обами
- Дональд Трамп опублікував ШІ-відео, в якому натякнув на арешт Барака Обами з кадрами, де Обаму арештовують правоохоронці.
- Відео з'явилося після доповіді, що адміністрація Обами приховала інформацію про відсутність впливу Росії на вибори 2016 року.
Дональд Трамп, схоже, натякає на арешт експрезидента США Барака Обами. Він опублікував дивне ШІ-відео, на якому показане ув'язнення політика.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональд Трампа у соцмережі Truth Social.
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Що відомо про відео з Обамою і на тлі чого воно виникло?
Так, опубліковане відео починається з кадрів реальної розмови Дональда Трампа і Барака Обами в Овальному кабінеті у листопаді 2016 року, коли республіканця вперше обрали на посаду. Однак у версії Трампа зустріч переривають правоохоронці, які надягають на демократа кайдани і виводять геть.
Після цього відео демонструє Барака Обаму у помаранчевій тюремній робі, які є атрибутом федеральної в'язниці. Картина супроводжується диско-гімном 1970-х років гурту The Village People "YMCA", який став особистою музичною темою нинішнього політика. Підписане відео словами: "Ніхто не вище закону".
Дональд Трамп натякнув на арешт Обами: дивіться відео
Зауважимо, що минулого тижня американська розвідка представила доповідь згідно з якою адміністрація Барака Обами знала, що Росія не впливала на їх результат виборів 2016 року. Однак цю інформацію нібито приховали задля дискредитації Трампа.