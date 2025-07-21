Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональд Трампа в соцсети Truth Social.

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Что известно о видео с Обамой и на фоне чего оно возникло?

Так, опубликованное видео начинается с кадров реального разговора Дональда Трампа и Барака Обамы в Овальном кабинете в ноябре 2016 года, когда республиканца впервые избрали на должность. Однако в версии Трампа встречу прерывают правоохранители, которые надевают на демократа наручники и выводят прочь.

После этого видео демонстрирует Барака Обаму в оранжевой тюремной робе, которые являются атрибутом федеральной тюрьмы. Картина сопровождается диско-гимном 1970-х годов группы The Village People "YMCA", который стал личной музыкальной темой нынешнего политика. Подписано видео словами: "Никто не выше закона".

Дональд Трамп намекнул на арест Обамы: смотрите видео

Заметим, что на прошлой неделе американская разведка представила доклад согласно которому администрация Барака Обамы знала, что Россия не влияла на их результат выборов 2016 года. Однако эту информацию якобы скрыли для дискредитации Трампа.