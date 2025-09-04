Відеодзвінок Трампа із Зеленським та європейськими лідерами розпочався, – ЗМІ

В Парижі проходить зустріч "коаліції охочих" за участю президента Зеленського. До саміту в дистанційному форматі доєднався Дональд Трамп.

Що відомо про розмову Зеленського з Трампом?

У Франції проводится зустріч так званої "коаліції охочих". У ній беруть участь представники близько тридцяти держав, переважно європейських.

Паралельно відбувається телефонна розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Спеціальним представником Дональда Трампа виступає Стів Віткофф. Головна мета переговорів у Парижі – перевірити рівень залучення США до гарантування майбутньої безпеки України.

Водночас Росія продовжує тероризувати цивільні українські міста. Ворог атакував Чернігів, внаслідок чого постраждали співробітники гуманітарної місії з розмінування.