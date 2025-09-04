Видеозвонок Трампа с Зеленским и европейскими лидерами начался, – СМИ

В Париже проходит встреча "Коалиции желающих" с участием президента Зеленского. К саммиту в дистанционном формате присоединился Дональд Трамп.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

К теме Саммит "коалиции решительных" в Париже: кто примет участие и какой график встречи

Что известно о разговоре Зеленского с Трампом?

Во Франции проводится встреча так называемой "Коалиции желающих". В ней принимают участие представители около тридцати государств, преимущественно европейских.

Параллельно происходит телефонный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Специальным представителем Дональда Трампа выступает Стив Уиткофф. Главная цель переговоров в Париже – проверить уровень привлечения США к обеспечению будущей безопасности Украины.

В то же время Россия продолжает терроризировать гражданские украинские города. Враг атаковал Чернигов, в результате чего пострадали сотрудники гуманитарной миссии по разминированию.

Встреча европейских лидеров в Париже: кратко о главном