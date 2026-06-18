Після укладення угоди між США та Іраном: перші танкери пройшли через Ормузьку протоку

США та Іран у четвер, 18 червня, підписали мирний меморандум, який передбачає припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки. Після цього танкер зі скрапленим газом Mraikh і порожній танкер для нафтопродуктів Ye Chi увійшли в Ормузьку протоку з Перської затоки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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За даними відстеження суден, обидва танкери рухалися маршрутом, який був попередньо погоджений Тегераном для безпечного проходу.

Танкер Mraikh раніше цього місяця завантажив партію скрапленого природного газу в Катарі, тоді як Ye Chi вказав китайське походження, що стало поширеною практикою для суден, які таким чином підкреслюють зв'язки з країнами, дружніми до Ірану.

Зауважимо, що невдовзі після заяви Дональда Трампа про підписання домовленості з Іраном щодо відкриття важливої транспортної артерії інтенсивність судноплавства в Ормузькій протоці залишалась слабкою. У четвер, 18 червня, морським шляхом здебільшого курсували невеликі вантажні судна.

Ормузька протока фактично залишалася заблокованою майже чотири місяці – це суттєво ускладнило постачання нафти та газу з Перської затоки. Частина суден проходила маршрут із вимкненими транспондерами, щоб уникнути відстеження, або здійснювала перевезення за попереднім погодженням із Тегераном.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, що після того, як Дональд Трамп оголосив про підписання угоди із Іраном та відкриття раніше заблокованої Ормузької протоки ціна на нафту різко впала на 4 долари.

Згідно із угодою, укладеною сторонами, Іран почне стягувати збір із суден, які проходитимуть Ормузькою протокою.

На початку доби 18 червня лідери США та Ірану дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.