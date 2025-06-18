Сі Цзіньпін зайняв принципову позицію щодо Трампа: що відбувається в стосунках між США та Китаєм

Відносини між Китаєм та США залишаються доволі напруженими. Основною причиною є підвищення тарифів, які запровадив Дональд Трамп. Поки достеменно невідомо, як розвиватиметься ситуація далі, але сторони начебто намагаються домовитись.

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що після того, як лідер США ввів тарифи на китайські товари, Китай визнав їх нелегальними. У відповідь Пекін призупинив постачання рідкісноземельних елементів до США, які там вкрай необхідні для автомобільної промисловості та переробної сфери.

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Відносини між США та Китаєм

Дональд Трамп відклав найбільш жорсткі заходи щодо тарифів, аби створити простір для переговорів із Сі Цзіньпіном.

Позиція Китаю полягає в тому, що формальні переговори не продовжуватимуться, поки лідер США не скасує тарифи.

Трамп думав, що вводить заходи, які зашкодять Пекіну, але Сі Цзіньпін зайняв принципову позицію, аби змусити його відступити,

– сказав Пьотр Кульпа.

Була інформація, що лідер Китаю начебто вважає, що позиції США у світі слабшають. Екссекретар польської делегації підкреслив, що це може мати сенс, адже Трамп поки не надто активно протидіє світовим диктатором. Мовиться про Росію та Іран.

Вважаю, що відносини між Сполученими Штатами Америки та Китаєм є ворожими. Якщо найближчі місяці не буде знайдено вихід, то конфлікт лише загострюватиметься,

– висловився він.

Зазначимо, У Лондоні пройшли напружені переговори між делегаціями США та Китаю, які завершилися попередньою угодою щодо зменшення торгівельної напруги. Китай погодився пришвидшити постачання рідкісноземельних ресурсів, а США пообіцяли послабити обмеження на експорт технологій. До остаточного затвердження домовленостей залишилось отримати згоду лідерів обох країн – Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.