США хочуть відновлення торгівлі й культурних обмінів між Україною та Росією, – Венс

У четвер, 20 листопада, віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував підхід Дональда Трампа до зовнішньої політики. Зокрема, тепер США хочуть відновлення торговельних і культурних обмінів між Україною та Росією.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

Що заявив Венс 19 листопада?

За словами Венса, американський президент хоче врятувати життя та прагне бачити світ, де люди займаються торгівлею, а не ведуть війну. Саме це нібито є "фундаментальним світоглядом" Трампа.

Чому б росіянам та українцям замість того, щоб вбивати одне одного, не почати торгівлю між собою, не подорожувати між двома країнами, не зайнятися якимось культурним обміном?

– ставить питання Венс.

Нагадаємо, також віцепрезидент США пояснив, що розмови Трампа з Володимиром Путіним не означають американську підтримку російського вторгнення в Україну. Однак для досягнення миру необхідно "займатися агресивною, активною дипломатією".

Що відомо про "мирний план" Трампа?