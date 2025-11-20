США хочуть відновлення торгівлі й культурних обмінів між Україною та Росією, – Венс
- Джей Ді Венс заявив, що США хочуть відновлення торговельних і культурних обмінів між Україною та Росією.
- Віцепрезидент США пояснив, що підхід Дональда Трампа до зовнішньої політики полягає у прагненні до миру.
У четвер, 20 листопада, віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував підхід Дональда Трампа до зовнішньої політики. Зокрема, тепер США хочуть відновлення торговельних і культурних обмінів між Україною та Росією.
Політик переконаний, що це краще, аніж вести війну. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.
Дивіться також Мирний план США – старий ультиматум: чому 28 пунктів – це план капітуляції, який готували за спиною України
Що заявив Венс 19 листопада?
За словами Венса, американський президент хоче врятувати життя та прагне бачити світ, де люди займаються торгівлею, а не ведуть війну. Саме це нібито є "фундаментальним світоглядом" Трампа.
Чому б росіянам та українцям замість того, щоб вбивати одне одного, не почати торгівлю між собою, не подорожувати між двома країнами, не зайнятися якимось культурним обміном?
– ставить питання Венс.
Нагадаємо, також віцепрезидент США пояснив, що розмови Трампа з Володимиром Путіним не означають американську підтримку російського вторгнення в Україну. Однак для досягнення миру необхідно "займатися агресивною, активною дипломатією".
Що відомо про "мирний план" Трампа?
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі писали, що адміністрація Трампа нібито схвалила план мирної угоди між Україною та Росією з 28 пунктів.
Увечері 20 листопада в офісі Володимира Зеленського офіційно підтвердили, що отримали від американської сторони проєкт плану, що "може активізувати дипломатію".
Нагадаємо, за версією Axios, США очікують "прориву" до кінця листопада, або навіть "уже цього тижня". Однак запропонована угода нібито не враховує української та європейської позицій.