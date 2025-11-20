США хотят восстановления торговли и культурных обменов между Украиной и Россией, – Вэнс
- Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят восстановления торговых и культурных обменов между Украиной и Россией.
- Вице-президент США объяснил, что подход Дональда Трампа к внешней политике заключается в стремлении к миру.
В четверг, 20 ноября, вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал подход Дональда Трампа к внешней политике. В частности, теперь США хотят восстановления торговых и культурных обменов между Украиной и Россией.
Политик убежден, что это лучше, чем вести войну. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Что заявил Вэнс 19 ноября?
По словам Вэнса, американский президент хочет спасти жизни и стремится видеть мир, где люди занимаются торговлей, а не ведут войну. Именно это якобы является "фундаментальным мировоззрением" Трампа.
Почему бы россиянам и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать торговлю между собой, не путешествовать между двумя странами, не заняться каким-то культурным обменом?
– задает вопрос Вэнс.
Напомним, также вице-президент США объяснил, что разговоры Трампа с Владимиром Путиным не означают американскую поддержку российского вторжения в Украину. Однако для достижения мира необходимо "заниматься агрессивной, активной дипломатией".
Что известно о "мирном плане" Трампа?
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме писали, что администрация Трампа якобы одобрила план мирного соглашения между Украиной и Россией из 28 пунктов.
Вечером 20 ноября в офисе Владимира Зеленского официально подтвердили, что получили от американской стороны проект плана, который может активизировать дипломатию.
Напомним, по версии Axios, США ожидают "прорыва" до конца ноября, или даже "уже на этой неделе". Однако предложенное соглашение якобы не учитывает украинской и европейской позиций.