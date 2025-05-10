Глава МЗС Франції пояснив, на якому етапі обговорення щодо відправки іноземних військ в Україну

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країни ЄС досягають прогресу в розробці домовленостей щодо безпеки в Україні. Водночас він не хоче випереджати обговорення щодо військ, яке веде французький командувач армії у координації з командувачами ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Жана-Ноеля Барро в інтерв'ю Суспільному.

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Що відомо про відправку іноземних військ в Україну

Глава МЗС Франції згадав, що кілька тижнів тому відбулася зустріч керівників армій Франції та Великої Британії з керівництвом України в Києві. Метою візиту було обговорення перспектив розміщення іноземного військового контингенту на території України.

Я не хочу випереджати обговорення, яке веде наш командувач армії у координації з командувачами ЗСУ. Кілька тижнів тому ми провели історичну зустріч усіх начальників армій країн "коаліції охочих",

– заявив Жан-Ноель Барро.

"Ми досягаємо прогресу в розробці домовленостей щодо безпеки на морі, у повітрі, на землі, які гарантуватимуть стримування будь-якої агресії проти України", – додав він.

До слова, президент Чехії Петр Павел нещодавно також прокоментував відправку миротворців в Україну. Він вважає, що наразі зарано говорити детально про розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки не укладена мирна угода.