Нова провокація: на літаки Японії китайські винищувачі навели загрозливі радари

Японія нещодавно помітила загрозу є боку Китаю, коли Пекін нібито спрямував радари управління вогнем на японські літаки. Китайська армія зробила дії, які у військовій авіації розцінюються як агресія.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Китай, імовірно, погрожував Японії в районі префектури Окінава.

Що відомо про небезпечний прецедент між Японією та Китаєм?

Міністерство оборони Японії помітило, що поблизу острова Окінава діяли радари китайських військових літаків. Такі дії країна розцінила як загрозливі, через що Пекін отримав від Токіо ноту протесту.

Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі зазначив, що загроза для країни була з боку китайських палубних винищувачів J-15. Вони, ймовірно, злетіли з авіаносця "Ляонін", що розташовувався південніше Окінава.

Захоплення цілі радаром системи управління вогнем вважається однією з найбільш агресивних дій у військовій авіації. Це сигналізує про підготовку до потенційної атаки та змушує пілота літака-мішені виконувати екстрені маневри ухилення,

– зазначив Коїдзумі.

Міністр додав, що Японія буде реагувати на подібні дії Китаю "рішуче і спокійно", адже хоче, аби в регіоні зберігався мир.

Зазначимо! Саме на острові Окінава перебуває найбільше союзних до Японії американських військ. Там перебувають тисячі морських піхотинців США.

Раніше високопосадовці Японії висловили готовність реагувати на будь-які військові дії Китаю проти Тайваню, якщо Пекін наважиться окупувати територію.

Цікаво, що у 2013 році корабель китайської армії взяв на приціл японський есмінець у Східнокитайському морі. Тоді подібна агресія з боку Пекіна сталася вперше.

