ВПК Росії у 2022 році налічував 1400 підприємств, а тепер там працює 4,5 мільйона осіб, – ЗМІ

Аналітичний центр RUSI оприлюднив нову доповідь, яка присвячена тому, як Росія ще більше намагається залучити своїх людей та економіку у війну проти України. Експерти побачили збільшення кількості людей в російській оборонці, а також продовжує мобілізувати ресурси для загарбницьких дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд звіту від Defense Express.

До теми Оборонка України за війну зросла з 70 мільярдів до 1,5 трильйона гривень, – Костенко

Як змінився ВПК ворога за 3 роки війни

У доповіді зазначено, що станом на травень 2022 року російський ВПК налічував аж 1 400 підприємств, переважно державної власності. Тепер чисельність персоналу оборонки країни-агресорки складає аж 4,5 мільйона осіб.

Ці цифри наочно демонструють, що Росія хоча і не створювала нову промислову базу для повномасштабної війни проти України, внаслідок вчасного ухвалення рішень щодо "переведення на воєнні рейки" наявної промисловості росіяни зуміли "виграти час" та отримати ресурсну перевагу над цивілізованим світом,

– розповіли журналісти.

В цьому контексті має цікавий вигляд розподіл. Зі згаданої кількості в 1 400 підприємств оборонно-промислового комплексу Росії 75% є безпосередньо виробничими, а інші 25% – науково-дослідними.

Якщо розбирати систему управління державним сегментом російського військово-промислового комплексу, то там:

977 підприємств (переважно зі структури корпорації "Ростех") належать сфері управління "Мінпромторгу Росії";

166 підприємств напряму підпорядковані Міноборони країни-агресорки;

80 підприємств належали корпорації "Роскосмос";

43 підприємства входили до структури корпорації "Росатом".

Журналісти також звертають увагу, що в проміжок з 2000 по 2022 рік Росія наростила оборонні затрати мінімум на 227%, що, зокрема, дозволило зберегти хоча б частину військово-промислової бази, яка дісталась "в спадок" від СРСР.

Водночас країни Заходу скорочували свої військові затрати, тішачи себе думкою про те, що розмір економіки Росії значно менший за аналогічний показник навіть по Італії.

"Якщо виходити із наведених у доповіді RUSI даних, то виходить, що військово-промисловий комплекс займає 25% із загалом 4000 державних підприємств РФ, що своєю чергою могло диктувати чисто "радянські" методи "батога та пряника" з переведення промисловості на "воєнні рейки", які були ухвалені протягом березня – липня 2022 року", – мовиться у матеріалі.

Серед цих "методів" окупантів були:

кримінальне покарання за невиконання держзамовлення;

заборона відмовлятись від контрактів за державним військовим замовленням;

перехід на 12-годинний робочий день із 6-денним робочим тижнем;

відмова від тендерних закупівель та державне регулювання цін на військову продукцію.

Водночас підприємства російської оборонки почали прискорено отримувати додаткове фінансування із держбюджету та/або пільгове кредитування від банків на рівні 6% річних (у той час, як цивільний сектор кредитується аж під 18% річних). Крім того, в хід пішли формально "цивільні" програми російського уряду як джерела прихованого фінансування для ВПК.

Такі рішення знайшли свій конкретний прояв у наступних цифрах. Наприклад, за підсумками 2023 року держкорпорація "Ростех" наростила валовий дохід на третину або до 30 мільярдів доларів шляхом виконання державного військового замовлення. Але при цьому чистий прибуток корпорації склав лише 2,68%,

– мовиться у статті.

Журналісти резюмують, що з цього всього Кремль зміг отримати "виграш у часі" мінімум в 4 місяці, порівняно з цивілізованим світом. А це своєю чергою дало керівництву Росії впевненість у тому, що воно зможе перемогти у затяжній війні проти України.