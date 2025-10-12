Міністерство оборони Фінляндії випадково надіслало фінському мовнику Yle інформацію, яку раніше засекретило. Дані стосувалися оборонних закупівель.

Проте видання не розкриває зміст заштрихованої фрази, оскільки там вважають, що ця інформація не має істотного суспільного значення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Як журналісти отримали доступ до секретної інформації?

За даними ЗМІ, журналісти у відповідь на свій запит отримали документ, в якому частина інформації була заштрихована. Однак ці дані вдалося легко відновити.

У міністерстві кажуть, що під час обробки документа допустили людську помилку, чого не повинно було статися. Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету. У відомстві підкреслили, що ставляться до цієї помилки серйозно.

Витік секретних даних: схожі випадки