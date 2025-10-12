Міноборони Фінляндії помилково розкрило журналістам секретну інформацію
- Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретну інформацію про оборонні закупівлі фінському мовнику Yle.
- Журналісти отримали документ із заштрихованою інформацією, яку вдалося легко відновити.
Міністерство оборони Фінляндії випадково надіслало фінському мовнику Yle інформацію, яку раніше засекретило. Дані стосувалися оборонних закупівель.
Проте видання не розкриває зміст заштрихованої фрази, оскільки там вважають, що ця інформація не має істотного суспільного значення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
Як журналісти отримали доступ до секретної інформації?
За даними ЗМІ, журналісти у відповідь на свій запит отримали документ, в якому частина інформації була заштрихована. Однак ці дані вдалося легко відновити.
У міністерстві кажуть, що під час обробки документа допустили людську помилку, чого не повинно було статися. Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету. У відомстві підкреслили, що ставляться до цієї помилки серйозно.
Витік секретних даних: схожі випадки
Раніше ізраїльські секретні розвіддані, передані США щодо ключового військового діяча хуситів у Ємені, стали публічними через витік у чаті Signal. Це викликало невдоволення Ізраїлю.
Окрім цього, у Штатах затримали співробітника Розвідувального управління Пентагону Натана Віласа Лаатча за спробу передати секретну інформацію іноземному уряду через незгоду з політикою адміністрації Трампа. Лаатч намагався передати документи, які виносив з роботи, в обмін на громадянство іноземної країни.