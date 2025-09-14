Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

Як виглядає секретна база Китаю із космосу?

Як зазначається, 21 серпня приватний супутник спостереження WorldView Legion компанії Maxar Technologies зробив знімок китайської авіабази Дінсін у пустелі Гобі. Це стало можливим завдяки несподіваному вирівнюванню з супутником SpaceX Starlink, який пролітав у цей момент над територією.

Секретна авіабаза у пустелі Гобі / Фото Maxar Technologies

На оприлюдненій фотографії видно авіабазу з флотом винищувачів. У верхньому куті кадру спостерігається тінь від супутника Starlink із характерними світлими й темними ділянками.

Наша система обробки зображень об'єднувала чорно-білі дані високої роздільної здатності з кольоровими, поки Starlink промайнув повз з орбітальною швидкістю. Фізика перетворила технічний виклик на випадкове мистецтво,

– сказав спеціаліст із датчиків Хейк.

Подібне випадкове захоплення іншого супутника надзвичайно рідкісне, адже об'єкти рухаються зі швидкістю близько 1 400 метрів за секунду.

