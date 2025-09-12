Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, у КНР немає системного розвитку усіх типів озброєння.

Які ресурси мають США та Китай?

Костянтин Криволап зазначив, що якщо говорити про ракетну сферу, то ракети, які є в китайців, у деяких питаннях, потужніші, ніж американські. Вони стріляють на більшій дальності. Зокрема, PL-15. Розробляються ракети з прямоточними двигунами.

Щодо гіперзвукової зброї, то і в КНР, і в Штатів її не дуже багато. Точна інформація про це закрита. У технологіях американці йдуть попереду, однак немає серійної реалізації. Однак у китайців є балістичні ракети середньої дальності, а в американців – ні.

Китайці роблять те, що можуть. Якщо вони можуть прорватися у ці технології, то прориваються. Там, де не можуть прорватися, очікують, коли зможуть. Тому у них немає системного розвитку усіх озброєнь, як в американців. В американців це йде з великими дослідними роботами. Проте не усе там потім реалізується,

– пояснив авіаексперт.

Пекін дуже хоче отримати дані про роботу, яку виконують Штати. Іноді китайцям це вдається, у них є інформація про певні американські розробки. Однак загалом в авіапротистоянні США – попереду. Але Китай у конкретних озброєннях інколи обганяє американців.

Відносини США та Китаю: останні новини