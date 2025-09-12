Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, в КНР нет системного развития всех типов вооружения.

Какие ресурсы имеют США и Китай?

Константин Криволап отметил, что если говорить о ракетной сфере, то ракеты, которые есть у китайцев, в некоторых вопросах, мощнее, чем американские. Они стреляют на большей дальности. В частности, PL-15. Разрабатываются ракеты с прямоточными двигателями.

Относительно гиперзвукового оружия, то и в КНР, и в Штатах его не очень много. Точная информация об этом закрыта. В технологиях американцы идут впереди, однако нет серийной реализации. Однако у китайцев есть баллистические ракеты средней дальности, а у американцев – нет.

Китайцы делают то, что могут. Если они могут прорваться в эти технологии, то прорываются. Там, где не могут прорваться, ожидают, когда смогут. Поэтому у них нет системного развития всех вооружений, как у американцев. У американцев это идет с большими исследовательскими работами. Однако не все там потом реализуется,

– объяснил авиаэксперт.

Пекин очень хочет получить данные о работе, которую выполняют Штаты. Иногда китайцам это удается, у них есть информация об определенных американских разработках. Однако в целом в авиапротивостоянии США – впереди. Но Китай в конкретных вооружениях иногда обгоняет американцев.

