Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Как выглядит секретная база Китая из космоса?

Как отмечается, 21 августа частный спутник наблюдения WorldView Legion компании Maxar Technologies сделал снимок китайской авиабазы Динсин в пустыне Гоби. Это стало возможным благодаря неожиданному выравниванию со спутником SpaceX Starlink, который пролетал в этот момент над территорией.

Секретная авиабаза в пустыне Гоби / Фото Maxar Technologies

На обнародованной фотографии видно авиабазу с флотом истребителей. В верхнем углу кадра наблюдается тень от спутника Starlink с характерными светлыми и темными участками.

Наша система обработки изображений объединяла черно-белые данные высокого разрешения с цветными, пока Starlink проносился мимо с орбитальной скоростью. Физика превратила технический вызов в случайное искусство,

– сказал специалист по датчикам Хейк.

Подобный случайный захват другого спутника чрезвычайно редкий, ведь объекты движутся со скоростью около 1 400 метров в секунду.

Военная угроза от Китая: что известно?