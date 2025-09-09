Raунд Series A стал крупнейшим в космическом секторе Финляндии. ReOrbit стремилась собрать €50 млн, однако подняла €45 млн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Techcrunch.

Смотрите также Starlink Direct to Cell в Украине: как будет работать спутниковая связь

Компания ReOrbit была основана в 2019 году в Хельсинки и предлагает комплексное решение – от аппаратного обеспечения до программной платформы для полноценного управления спутниками. В отличие от Starlink Илона Маска, который ориентируется на частных пользователей и бизнес, финский стартап предоставляет государствам возможность иметь полный контроль над своими спутниками и каналами связи.

По словам генерального директора Сету Саведы Суванама, программное ядро ReOrbit можно сравнить с iOS для смартфонов: оно позволяет управлять как геостационарным спутником SiltaSat, "зависшим" над определенной точкой Земли, так и низкоорбитальным UkkoSat, который движется ближе к планете. Такая гибкость особенно важна для государств, стремящихся укрепить оборону и критическую инфраструктуру.

Подход компании уже принес результаты – заключен крупный контракт на сотни миллионов евро с одной страной и несколько меморандумов с другими. Несмотря на это, по словам руководителя, ReOrbit не нуждалась во внешних инвестициях, но все же решила привлечь финансирование, чтобы ускорить рост. Цель стартапа – достичь 1 миллиарда евро в заказах за следующие четыре года.

Выбор места регистрации оказался стратегическим. Хотя Саведа Суванам родился в Индии и работал в шведской космической индустрии более 15 лет, он решил перенести бизнес в Финляндию. Причины – благоприятные регуляторные условия и пример успешного финского стартапа ICEYE. К тому же, нейтральность Скандинавии привлекает страны, которые ищут партнеров вне США и Китая.

Напряжение в мире только усиливает интерес к подобным решениям. Недавние атаки на подводные кабели в Красном море напомнили о критическом значении спутниковых коммуникаций. ReOrbit уже готовит следующий шаг – спутник для демонстрации на орбите вместе с Европейским космическим агентством, запуск которого запланирован на второй квартал следующего года.

Какие успехи у другого финского стартапа ICEYE?

В июле этого года Польша заявила о намерении приобрела долю в финской спутниковой компании ICEYE. Этот шаг является свидетельством роста спроса на военные снимки из космоса на фоне усиления геополитической напряженности. Компания, которая стала известной благодаря отслеживанию перемещений российских войск, ведет переговоры с польским правительством относительно размера инвестиций. Эта сделка, если она состоится, пополнит общую сумму инвестированных в компанию средств до 550 миллионов долларов.



По словам гендиректора ICEYE Рафала Моджевского, инвестиции от Польши будут осуществлены через национальный банк развития страны. Это станет дополнением к уже существующему соглашению между Польшей и ICEYE, в рамках которого в мае этого года Министерство обороны Польши приобрело до шести спутников ICEYE за 230 миллионов долларов.

Моджевский также отметил, что ICEYE планирует увеличить производство спутников с 25 до 100-150 в год, чтобы удовлетворить растущий спрос. Для этого компания ищет дополнительные источники финансирования. Гендиректор не боится конкуренции, ведь считает, что ICEYE имеет преимущество благодаря скорости и доступности своих решений.