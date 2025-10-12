Проте видання не розкриває зміст заштрихованої фрази, оскільки там вважають, що ця інформація не має істотного суспільного значення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
Як журналісти отримали доступ до секретної інформації?
За даними ЗМІ, журналісти у відповідь на свій запит отримали документ, в якому частина інформації була заштрихована. Однак ці дані вдалося легко відновити.
У міністерстві кажуть, що під час обробки документа допустили людську помилку, чого не повинно було статися. Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету. У відомстві підкреслили, що ставляться до цієї помилки серйозно.
Витік секретних даних: схожі випадки
Раніше ізраїльські секретні розвіддані, передані США щодо ключового військового діяча хуситів у Ємені, стали публічними через витік у чаті Signal. Це викликало невдоволення Ізраїлю.
Окрім цього, у Штатах затримали співробітника Розвідувального управління Пентагону Натана Віласа Лаатча за спробу передати секретну інформацію іноземному уряду через незгоду з політикою адміністрації Трампа. Лаатч намагався передати документи, які виносив з роботи, в обмін на громадянство іноземної країни.