Проте видання не розкриває зміст заштрихованої фрази, оскільки там вважають, що ця інформація не має істотного суспільного значення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Як журналісти отримали доступ до секретної інформації?

За даними ЗМІ, журналісти у відповідь на свій запит отримали документ, в якому частина інформації була заштрихована. Однак ці дані вдалося легко відновити.

У міністерстві кажуть, що під час обробки документа допустили людську помилку, чого не повинно було статися. Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету. У відомстві підкреслили, що ставляться до цієї помилки серйозно.

Витік секретних даних: схожі випадки