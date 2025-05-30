Повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Мін’юсту США.

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Для чого співробітник Пентагону передавав секретну інформацію

28-річного Натана Віласа Лаатча затримали напередодні у північній частині Вірджинії. Сьогодні, 30 травня він постане перед судом у Східному окрузі Вірджинії.

Згідно з судовими матеріалами, Лаатч приєднався до Розвідувального управління Міністерства оборони (DIA) у 2019 році як цивільний співробітник, де працював у відділі боротьби з внутрішніми загрозами та мав допуск до секретної інформації. У березні 2025 року ФБР почало розслідування після отримання повідомлення про те, що Лаатч запропонував передати секретні дані одному з дружніх іноземних урядів.

В електронному листі він написав, що не "погоджується і не поділяє цінності цієї адміністрації", а тому "готовий поділитися секретною інформацією", до якої він мав доступ, зокрема "завершеними розвідувальними продуктами, деякими необробленими розвідувальними даними та іншою секретною документацією".

Після низки контактів із агентом ФБР, якого Лаатч вважав представником іноземного уряду, він почав переписувати секретну інформацію у блокнот на робочому столі і протягом приблизно трьох днів неодноразово виносив її зі свого робочого місця. Згодом Лаатч підтвердив агенту готовність передати ці дані.

Як відбувалося затримання співробітника Пентагону

ФБР провело операцію в одному з громадських парків північної Вірджинії, де Лаатч планував передати секретну інформацію іноземному уряду.

Після отримання підтвердження отримання інформації 7 травня Лаатч надіслав агенту ФБР повідомлення, в якому попросив щось натомість за продовження передачі секретних даних. Наступного дня він уточнив, що його цікавить "громадянство вашої країни", оскільки він "очікує, що ситуація тут покращиться в довгостроковій перспективі". При цьому він зазначив, що "не проти іншої компенсації", він не був у такому становищі, щоб вимагати "матеріальної компенсації".

14 травня агент ФБР повідомив Лаатчу про готовність прийняти додаткові засекречені матеріали. З 15 по 27 травня Лаатч знову кілька разів переписував кілька сторінок нотаток, перебуваючи на своєму засекреченому робочому місці, складав нотатки і виносив засекречену інформацію.

29 травня він прибув на заздалегідь узгоджене місце в північній Вірджинії, де, як стверджується, знову намагався передати іноземній державі кілька засекречених документів. Після цього Лаатча було затримано, а документи вилучено ФБР.

Розслідування веде місцеве відділення ФБР у Вашингтоні за підтримки Управління спеціальних розслідувань ВПС США та у співпраці з Розвідувальним управлінням Міністерства оборони.