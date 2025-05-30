Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Минюста США.

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Для чего сотрудник Пентагона передавал секретную информацию

28-летнего Натана Уиласа Лаатча задержали накануне в северной части Вирджинии. Сегодня, 30 мая он предстанет перед судом в Восточном округе Вирджинии.

Согласно судебным материалам, Лаатч присоединился к Разведывательному управлению Министерства обороны (DIA) в 2019 году как гражданский сотрудник, где работал в отделе борьбы с внутренними угрозами и имел допуск к секретной информации. В марте 2025 года ФБР начало расследование после получения сообщения о том, что Лаатч предложил передать секретные данные одному из дружественных иностранных правительств.

В электронном письме он написал, что не "соглашается и не разделяет ценности этой администрации", а потому "готов поделиться секретной информацией", к которой он имел доступ, в частности "завершенными разведывательными продуктами, некоторыми необработанными разведывательными данными и другой секретной документацией".

После ряда контактов с агентом ФБР, которого Лаатч считал представителем иностранного правительства, он начал переписывать секретную информацию в блокнот на рабочем столе и в течение примерно трех дней неоднократно выносил ее со своего рабочего места. Впоследствии Лаатч подтвердил агенту готовность передать эти данные.

Как происходило задержание сотрудника Пентагона

ФБР провело операцию в одном из общественных парков северной Вирджинии, где Лаатч планировал передать секретную информацию иностранному правительству.

После получения подтверждения получения информации 7 мая Лаатч направил агенту ФБР сообщение, в котором попросил что-то взамен за продолжение передачи секретных данных. На следующий день он уточнил, что его интересует "гражданство вашей страны", поскольку он "ожидает, что ситуация здесь улучшится в долгосрочной перспективе". При этом он отметил, что "не против другой компенсации", он не был в таком положении, чтобы требовать "материальной компенсации".

14 мая агент ФБР сообщил Лаатчу о готовности принять дополнительные засекреченные материалы. С 15 по 27 мая Лаатч снова несколько раз переписывал несколько страниц заметок, находясь на своем засекреченном рабочем месте, составлял заметки и выносил засекреченную информацию.

29 мая он прибыл на заранее согласованное место в северной Вирджинии, где, как утверждается, снова пытался передать иностранному государству несколько засекреченных документов. После этого Лаатч был задержан, а документы изъяты ФБР.

Расследование ведет местное отделение ФБР в Вашингтоне при поддержке Управления специальных расследований ВВС США и в сотрудничестве с Разведывательным управлением Министерства обороны.