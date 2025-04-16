Речь идет о Колине Кэрролле, руководителе аппарата заместителя министра обороны США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Запланированный брифинг Маска о Китае разозлил Трампа, поэтому его отменили, – Axios

Что известно об отстраненных должностных лицах Пентагона

Накануне в отпуск, пока будет продолжаться проверка утечек секретных данных, отправили первых двух высокопоставленных чиновников. 16 апреля к ним присоединился и Кэрролл.

Сейчас продолжается расследование по утечке информации не только по Украине и Китаю, но и об оперативных военных планах по Панамскому каналу и отправке второго авианосца в Красное море.

Кэрролл и пресс-служба Минобороны пока никак не комментировали этот скандал.

В Politico также рассказали, кем оказались первые отстраненные от работы чиновники. Речь идет о Дэне Колдвелле и Дарине Сельнике.

Дэн Колдвелл – старший советник министра обороны Гегсета, а Дарин Сельник – заместитель руководителя аппарата Минобороны. Их из штаб-квартиры Пентагона выводили под охраной, а доступ туда для них временно заблокировали, пока не закончится расследование.

Известно, что Колдвелл и Сельник ранее работали в организации Concerned Veterans for America под председательством Гегсета.

К слову, недавно его самого призвали подать в отставку демократы после того, как стало известно, что тот в чате Signal делился конфиденциальными деталями ударов США по Йемену.