Сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Как Маск разгневал Трампа

В марте Маск должен был принять участие в закрытом брифинге по Китаю, однако после того, как об этом узнал Трамп, он лично приказал отменить участие американского миллиардера.

По словам источников издания, запланированный брифинг Маска в Пентагоне вызвал недовольство Трампа.

Президент все еще обожает Илона, но есть некоторые красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и он имеет там хорошие отношения, и этот брифинг просто не был правильным,

– рассказал чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.

Он добавил, что когда президент США узнал о запланированном брифинге, он резко отреагировал: "Какого черта там будет Илон? Убедитесь, что он не пойдет".

Об этом инциденте стало известно публично только 20 марта, когда Трамп опроверг информацию The New York Times о визите Маска в Пентагон. Правда, это уже произошло после отмены брифинга.

Напомним, что по информации инсайдеров, Маск раздражает Трампа. Миллиардера даже начали называть "сумасшедшим дядюшкой Илоном".