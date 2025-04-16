Австралия получает жесткий удар в спину от администрации Дональда Трампа, на фоне торговой войны США с Китаем. Зажатая между двух огней – политического и военного взаимодействия с США и тесных торговых отношений с Китаем, Австралия оказалась в довольно сложной позиции, где выбор между безопасностью и благополучием граждан лежит на столе каждого политика и партии, предлагающей электорату свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся уже 3 мая.

Не стоит забывать, что Австралия является последовательной союзницей Украины в войне против России. По словам премьера Албанезе, Украина ведет борьбу за международное верховенство права и Австралия готова оказать помощь даже несмотря на прекращение ее со стороны США. Отметим, что Австралия уже выделила 1,5 миллиарда долларов, из которых 1,3 миллиарда долларов – это прямая военная помощь Украине. Австралия предоставила много вооружения: от бронемашин Bushmaster, гаубиц M777, бронетранспортеров M113AS4, танков M1A1 Abrams и высокоточных бомб JDAM-ER до инновационных беспилотников и современных комплексов противодействия дронам.

Благодаря активной позиции Канберра стала крупнейшим донором Украины среди государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

24 Канал проанализировал напряжение в отношениях между Австралией и США, участие Китая в этом споре и влияние этого кризиса на предстоящие выборы.

Кстати Поставка Abrams из Австралии может осложниться из-за зависимости от решений США, – ABC News

Как США перестали быть надежным союзником Австралии?

Австралия привыкла быть традиционным и давним союзником Соединенных Штатов. Тесные отношения между странами сформировались еще в прошлом веке и все это время только углублялись, поэтому каждое австралийское правительство было заведомо ориентировано на Вашингтон в вопросах безопасности и политических вопросах.

Однако, закрепленные длительным союзничеством отношения не впечатляют действующую администрацию Белого дома. Общая вера в демократические институты, верховенство права или международный порядок, основанный на правилах, президент США Дональд Трамп больше не рассматривает как первоочередные ценности в определении внешнеполитического курса Вашингтона.

Трамп слишком зациклен на вопросах торговли, экономических связях и прямой выгоде США. Так что, если американскому президенту, как выходцу из бизнеса будет казаться, что вы "обманываете" Америку – вас ждут не лучшие времена.

В такую ситуацию попала и Австралия, при этом довольно неожиданно. Трамп ввел базовую таможенную ставку в 10% против всех австралийских товаров, дополнительно к введенным в 25% тарифов на сталь и алюминий. Австралия в целом не ожидала, что новая торговая политика Штатов затронет их на уровне с другими странами. Трамп обычно ссылается на торговый дефицит США, когда мотивирует введение пошлин против того или иного государства, и торговый дисбаланс действительно существует, однако в отношении самой Австралии.

Согласно Австралийскому бюро статистики, за 2023 – 2024 финансовый год Австралия экспортировала в США товаров около 38 миллиардов долларов, зато импортировала из Америки более чем на 88 миллиардов.



Дефицит действительно есть, но в самой Австралии, и это полностью разрушает логику подхода американского президента к таможенной политике.

Австралийское правительство крайне негативно отреагировало на введенные Трампом тарифы. Премьер-министр Энтони Албанезе публично назвал 10% тариф "совершенно необоснованным", отметив, что взаимные пошлины должны быть нулевыми. Албанезе был сдержанным, дипломатичным и отказался вводить тарифы в ответ, чтобы не спровоцировать "гонку до дна", однако подчеркнул, что действия президента США не имеют логики и могут негативно повлиять на восприятие Америки в австралийском обществе.



Энтони Албанезе и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Белом доме, 2019 год / Фото AP

Премьер Австралии никоим образом не преувеличил свою оценку, ведь согласно последним опросам заметно, что примерно 3 из 10 австралийцев считают Дональда Трампа самой большой угрозой миру – 31%.



По мнению австралийцев Трамп – это плохо для их страны / Опрос, инфографика The Australia Institute

Очевидно, Трамп действительно способен держать первенство абсолютно везде, ведь Си Цзиньпина и даже Владимира Путина австралийцы считают более "безопасными" мировыми лидерами, оба набрали всего по 27%.



Кто является самой большой угрозой для мира по мнению австралийцев / Опрос, инфографика The Australia Institute

При этом около половины всего населения Австралии уверены, что администрация Трампа не придет на помощь в случае, если их страна окажется в беде.

48% респондентов не видят нынешние США надежным партнером по безопасности и всего 16% уверены, что Вашингтон вступится за Австралию.

А именно вопрос безопасности для Австралии является не менее важным, чем экономика, ведь страна является частью Тихоокеанского региона и имеет под боком такого грозного соседа как Китай.

Что такое AUKUS и какова судьба безопасности в регионе

Вопрос безопасности для Австралии сегодня также не является второстепенным, ведь агрессивные намерения Китая в отношении Тайваня рискуют "поджечь" весь регион, поэтому стране следует быть готовой к подобным вызовам.

В противовес действиям Пекина в 2021 году Австралия, Великобритания и США образовали трехсторонний альянс безопасности – AUKUS, который имеет целью обеспечить стабильность всего Индо-Тихоокеанского региона.

Сам альянс держится на двух столпах:

разработке и приобретении для Австралии атомных подводных лодок;

взаимодействия стран-участниц в области передовых технологий, таких как квантовое вычисление, искусственный интеллект, гиперзвук и кибербезопасность.



Геополитика AUKUS на карте / Инфографика geostrategy.org.uk

На бумаге все выглядит очень выгодным для Австралии и всех участников альянса. Австралия закупает чрезвычайно дорогие подводные лодки для противодействия Китаю на воде, а Штаты и Великобритания зарабатывают и увеличивают свое присутствие в регионе.

Однако поведение американской администрации в отношении союзников, политика Трампа, предусматривающая сокращение военного контингента США в Европе, а также экономические баталии Вашингтона с остальным миром рискуют свести на нет все усилия в этом направлении и оставить идею AUKUS лишь упоминанием в Википедии.

С первого дня создания AUKUS столкнулся с серьезной критикой со стороны Китая. Пекин начал обвинять Австралию и союзников в продвижении "ментальности Холодной войны", которая влечет за собой гонку вооружений и, по мнению Китая, рискует подорвать безопасность всего региона, вместо поддержания стабильности.

Основной проблемой Пекин отмечает передачу ядерных технологий безъядерной Австралии. Сами по себе атомные подводные лодки не будут нести на себе ядерные заряды, однако споры вызывает наличие у них ядерных реакторов, позволяющих держаться на глубине значительно более длительное время, чем подводным лодкам на стандартных двигателях.



Энтони Албанезе, Джо Байден и Риши Сунак объявляют соглашение об атомных подводных лодках для Австралии, март 2023 года / Фото AP

Очевидно, что жалобы китайских коммунистов мотивированы не обеспокоенностью по соглашению о нераспространении ядерного оружия, ведь фактическое размещение Россией ядерных ракет на территории Беларуси получило довольно сдержанную оценку Пекина.



В отличие от других стран региона, Китай больше беспокоит усиление присутствия США, ведь разведывательная информация, собранная австралийскими подводными лодками будет попадать напрямую к американцам.

Однако сопротивление Китая оказалось наименьшей проблемой для AUKUS. В самой Австралии ведутся дискуссии о необходимости участия страны в подобных военных альянсах. Некоторые австралийские аналитики в целом не видят в Китае прямой угрозы для себя, а значит призывают избежать дополнительной напряженности со своим крупнейшим торговым партнером.

Другие обеспокоены общей стоимостью подводных лодок, ведь Канберра должна потратить на них 338 миллиардов австралийских долларов (около 214 миллиардов долларов США). Это может стать значительной проблемой, ведь накануне выборов кандидаты и партии обещают повысить уровень жизни граждан. Объяснить такие чрезмерные расходы на безопасность, особенно на фоне споров со Штатами, может быть проблематично.

Когда Австралия может получить подводные лодки Впрочем, основным недостатком AUKUS является очень отложенный результат. По предварительным прогнозам присутствие американских и британских подводных лодок в австралийских водах начнется с 2027 года, и только в начале 2030-х страна получит не менее трех атомных подводных лодок, которые уже держат на вооружении союзники по альянсу.



Те же лодки, строящиеся по заказу Королевского флота Австралии за огромные деньги, станут на вооружение только в конце 2030-х, начале 2040-х годов. Это не было бы такой уж проблемой, если бы не политическая изменчивость основного участника AUKUS – Соединенных Штатов.

Военные альянсы с США больше не являются залогом безопасности

Австралийские эксперты обеспокоены, что страна слишком сильно полагается на поддержку Вашингтона и ссылаясь на поведение Дональда Трампа призывают правительство Австралии пересмотреть концепцию национальной безопасности, ведь она слишком сконцентрирована на участии американских войск в защите страны.

Что известно об Анзусском договоре Сегодня же австралийцы обеспокоены дееспособностью Анзусского договора (ANZUS) – соглашения о коллективной безопасности между Австралией, США и Новой Зеландией. Договор был подписан 1 сентября 1951 года и стал одной из ключевых частей стратегии США по противодействию коммунизму во время Холодной войны. Впоследствии Новая Зеландия ограничила свое участие в договоре, из-за провозглашения себя безъядерной зоной.



Однако для Австралии ANZUS до сих пор является основным элементом политики безопасности, ведь соглашение имеет под собой обязательства совместного противодействия вооруженным нападениям и глубокое военное взаимодействие, по аналогии с 5 статьей устава НАТО. Лишь однажды ANZUS был задействован на практике. Как и "пятая статья" Анзусский договор был активирован после террористических атак 11 сентября 2001 года против Соединенных Штатов.



Подписание Анзусского договора, 1951 год / Фото Wikimedia

Австралийцы до сих пор рассматривают Штаты как основного партнера по безопасности, но постепенно начинают сомневаться, стоит ли возлагать все надежды на американскую силу. Проблемой подобных соглашений всегда является неопределенность формулировок.

Анзусский договор не предусматривает прямого участия американских войск в защите суверенитета Австралии , поэтому некоторые австралийские эксперты уверены, что ANZUS уже отжил свое, а любой союз не может быть вечным из-за постоянного изменения интересов сторон и изменчивости политической конъюнктуры в мире.

, поэтому некоторые австралийские эксперты уверены, что ANZUS уже отжил свое, а любой союз не может быть вечным из-за постоянного изменения интересов сторон и изменчивости политической конъюнктуры в мире. Они призывают прекратить искать безопасность Австралии в Америке и пристальнее присматриваться к Азии, как территориально близкому региону. Предлагается создавать новые альянсы безопасности с ближайшими демократиями, такими как Япония или Южная Корея и проводить более "изысканную" дипломатию в отношениях с Китаем.

Как Китай пытается ослабить влияние США в Австралии

Ищут "изысканные" дипломатические методы не только австралийские аналитики и эксперты. Китайские коммунисты также всеми силами пытаются переманить Австралию на свою сторону. Китайцы мотивируют свою приверженность к сотрудничеству с Канберрой тесными экономическими связями, которые сложились на сегодняшний день. Китай действительно является крупнейшим торговым партнером Австралии и в отличие от США – профицитным.

Общий объем торговли, согласно данным за 2024 год составляет около 180 миллиардов долларов США, при этом более 100 из них приходится именно на австралийский экспорт в Китай.



Топ-5 рынков экспорта для Австралии / Инфографика австралийского правительства

Попав в такую тесную экономическую зависимость, а некоторые секторы австралийской экономики на 80% зависят от экспорта в Китай, в Канберре разгорается серьезный спор вокруг будущего отношений с США и Китаем.



Пока из Вашингтона поступает известие о повышении пошлин, Китай наоборот предлагает углубить экономическое взаимодействие. Пекин в 2024 году даже снял санкции с экспорта австралийского мяса и вина, введенные еще в 2020 году на фоне расследования о происхождении COVID-19, к которому в том числе призвала Австралия. В 2024-м году американцы возобновили пошлины на австралийскую сталь и алюминий. Китай очевидно заинтересован в налаживании отношений, а действия американской администрации только помогают ему достичь своей цели.

Несмотря на то, что персонально против Австралии было введено низкую таможенную ставку, львиная доля австралийского бизнеса имеет свои производства именно в Китае, а введенные Трампом тарифы против китайских товаров затрагивают их в том числе.

Тарифная война США с Китаем зажала Австралию под перекрестным огнем, а некоторые австралийские производители уже жалуются, что их бизнес вряд ли способен пережить экономическую политику Дональда Трампа.

С другой стороны, в краткосрочной перспективе, на фоне торговой войны автралийские потребители могут получить определенную выгоду. Австралия может расширить поток китайской продукции в страну, особенно бытовой техники и электрокаров, однако в конечном итоге это может нанести ущерб австралийским производствам внутри страны, которые не смогут выдержать такую конкуренцию.

В то же время, китайские англоязычные медиа публикуют материалы, в которых рассматривают предстоящие австралийские выборы в контексте отношений Канберры с США и Китаем. Основной посыл у всех общий – Вашингтон больше не является надежным партнером, а Австралии стоит себя переизобрести и сближаться с Пекином.



Статья англоязычного китайского издания China Daily об отношениях Австралии с США на фоне выборов

Парламентские выборы в Австралии запланированы на 3 мая, и уже сегодня оппозиционные к действующему премьеру Энтони Албанезе кандидаты критикуют его за его некомпетентность в отношениях с США.



Лидер Либеральной партии Питер Даттон обвинил Албанезе в слабости по отношению к Трампу, неспособности организовать телефонный разговор накануне введением тарифов от США и назвал это "плохим днем" для Австралии, ведь основное экономическое бремя упадет на плечи простых рабочих.

Впрочем, несмотря на все попытки Китая, в самой Австралии не найдется политиков, которые бы смогли, или банально имели желание разворачивать весь внешнеполитический вектор страны в сторону Пекина, по крайней мере на ближайших выборах.

Лидер лейбористов и действующий премьер Энтони Албанезе пытается проводить сдержанную и компромиссную политику в отношении всех своих партнеров, хотя и проявляет тем самым определенную слабость в международных делах. Партия Зеленых, которая пытается увеличить свое присутствие в парламенте, бредит так называемым промышленным суверенитетом, что частично совпадает с протекционизмом Дональда Трампа и не играет на руку Китаю, которому выгодно удерживать производства именно на своей территории.

Либерал Питер Даттон вообще считается ястребом по отношению к Китаю и видит AUKUS и развитие этого альянса ключевым для безопасности Австралии, что резко противоречит желанию Пекина.

В то же время, в чем-то китайские пропагандисты правы. Соединенные Штаты хоть резко и не перестали быть союзником Австралии, агрессивные действия Вашингтона против своих ближайших друзей делают его не надежным партнером и вызывают отторжение у местного населения.

Австралийцы обеспокоены риторикой и действиями Дональда Трампа и не уверены, что Штаты способны их защитить. При этом австралийцы не имеют никакого желания вступать в прямую конфронтацию с Китаем, в случае эскалации отношений между Пекином и Вашингтоном. Итак AUKUS, который некоторые австралийцы видят как желание американцев втянуть Австралию в свою военную авантюру, может не дожить до следующего электорального цикла. Ведь пока Соединенные Штаты стоят над всем миром с кнутом, Китай готов раздавать бесплатные пряники.