Австралія отримує жорсткий удар у спину від адміністрації Дональда Трампа, на тлі торгівельної війни США з Китаєм. Затиснута між двох вогнів – політичної та військової взаємодії зі США та тісних торгівельних стосунків з Китаєм, Австралія опинилася в доволі складній позиції, де вибір між безпекою і благополуччям громадян лежить на столі кожного політика та партії, що пропонує електорату свою кандидатуру на майбутніх парламентських виборах, які відбудуться вже 3 травня.

Не варто забувати, що Австралія є послідовною союзницею України у війні проти Росії. За словами прем'єра Албанезе, Україна веде боротьбу за міжнародне верховенство права, й Австралія готова надати допомогу, навіть попри припинення її з боку США. Відзначимо, що Австралія вже виділила 1,5 мільярда доларів, з яких 1,3 мільярда доларів – це пряма військова допомога Україні. Австралія надала багато озброєння: від бронемашин Bushmaster, гаубиць M777, бронетранспортерів M113AS4, танків M1A1 Abrams та високоточних бомб JDAM-ER до інноваційних безпілотників та сучасних комплексів протидії дронам.

Завдяки активній позиції Канберра стала найбільшим донором України серед держав Азійсько-Тихоокеанського регіону.

24 Канал проаналізував напругу у відносинах між Австралією та США, участь Китаю у цій суперечці та вплив цієї кризи на майбутні вибори.

До речі Поставка Abrams з Австралії може ускладнитися через залежність від рішень США, – ABC News

Як США перестали бути надійним союзником Австралії?

Австралія звикла бути традиційним і давнім союзником Сполучених Штатів. Тісні стосунки між країнами сформувалися ще за минулого століття і весь цей час лише поглиблювалися, тому кожен австралійський уряд був завідомо орієнтований на Вашингтон у безпекових і політичних питаннях.

Проте, закріплені тривалим союзництвом відносини не вражають чинну адміністрацію Білого дому. Спільна віра в демократичні інститути, верховенство права або міжнародний порядок, заснований на правилах, президент США Дональд Трамп більше не розглядає як першочергові цінності у визначенні зовнішньополітичного курсу Вашингтона.

Трамп надто зациклений на питаннях торгівлі, економічних зв'язках і прямій вигоді США. Отже, якщо американському президенту, як вихідцю з бізнесу, здаватиметься, що ви "обманюєте" Америку – вас чекають не найкращі часи.

У таку ситуацію потрапила й Австралія, при цьому доволі несподівано. Трамп ввів базову митну ставку в 10% проти всіх австралійських товарів, додатково до введених 25% тарифів на сталь та алюміній. Австралія в цілому не очікувала, що нова торгівельна політика Штатів зачепить їх на рівні з іншими країнами. Трамп зазвичай посилається на торгівельний дефіцит США, коли мотивує запровадження мит проти тієї чи іншої держави, і торгівельний дисбаланс дійсно існує, проте стосовно самої Австралії.

Згідно з Австралійським бюро статистики, за 2023 – 2024 фінансовий рік Австралія експортувала до США товарів близько на 38 мільярдів доларів, натомість імпортувала з Америки на понад 88 мільярдів.



Дефіцит дійсно є, але в самої Австралії, і це повністю руйнує логіку підходу американського президента до митної політики.

Австралійський уряд вкрай негативно відреагував на введені Трампом тарифи. Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе публічно назвав 10% тариф "зовсім необґрунтованим", зазначивши, що взаємні мита мали б бути нульовими. Албанезе був стриманим, дипломатичним і відмовився запроваджувати тарифи у відповідь, щоб не спровокувати "гонку до дна", проте підкреслив, що дії президента США не мають логіки та можуть негативно вплинути на сприйняття Америки в австралійському суспільстві.



Ентоні Албанезе та Дональд Трамп на спільній пресконференції в Білому домі, 2019 рік / Фото AP

Прем'єр Австралії жодним чином не перебільшив свою оцінку, адже згідно з останніми опитуваннями помітно, що приблизно 3 з 10 австралійців вважають Дональда Трампа найбільшою загрозою миру у світі – 31%.



На думку австралійців, Трамп – це погано для їхньої країни / опитування, інфографіка The Australia Institute

Очевидно, Трамп дійсно здатний тримати першість абсолютно всюди, адже Сі Цзіньпіна та навіть Владіміра Путіна австралійці вважають більш "безпечними" світовими лідерами, обидва набрали всього по 27%.



Хто є найбільшою загрозою для світу на думку австралійців / опитування, інфографіка The Australia Institute

При цьому близько половини всього населення Австралії впевнені, що адміністрація Трампа не прийде на допомогу у випадку, якщо їхня країна опиниться в біді.

48% респондентів не бачать нинішні США надійним безпековим партнером, і всього 16% впевнені, що Вашингтон вступиться за Австралію.

А саме питання безпеки для Австралії є не менш важливим за економіку, адже країна є частиною Тихоокеанського регіону та має під боком такого грізного сусіда, як Китай.

Що таке AUKUS і яка доля безпеки в регіоні

Питання безпеки для Австралії сьогодні також не є другорядним, адже агресивні наміри Китаю щодо Тайваню ризикують "підпалити" увесь регіон, отже країні варто бути готовою до подібних викликів.

На противагу діям Пекіну у 2021 році Австралія, Велика Британія та США утворили тристоронній безпековий альянс – AUKUS, який має на меті забезпечити стабільність всього Індо-Тихоокеанського регіону.

Сам альянс тримається на двох стовпах:

розробці та придбанні для Австралії атомних підводних човнів,

взаємодії країн-учасниць у галузях передових технологій, таких як квантове обчислення, штучний інтелект, гіперзвук та кібербезпека.



Геополітика AUKUS на мапі / інфографіка geostrategy.org.uk

На папері все виглядає дуже вигідним для Австралії та всіх учасників альянсу. Австралія закуповує надзвичайно дорогі підводні човни для протидії Китаю на воді, а Штати та Велика Британія заробляють та збільшують свою присутність в регіоні.

Проте поведінка американської адміністрації щодо союзників, політика Трампа, яка передбачає зменшення військового контингенту США в Європі та економічні баталії Вашингтона з усім світом, ризикують поховати всі зусилля на цьому напрямку та залишити ідею AUKUS всього лише згадкою на Вікіпедії.

З першого дня створення AUKUS зіткнувся з серйозною критикою з боку Китаю. Пекін почав звинувачувати Австралію та союзників у просуванні "ментальності холодної війни", яка тягне за собою гонитву озброєнь та, на думку Китаю, ризикує підірвати безпеку всього регіону, замість підтримки стабільності.

Основною проблемою Пекін зазначає передачу ядерних технологій без'ядерній Австралії. Самі по собі атомні підводні човни не будуть нести на собі ядерні заряди, проте суперечки викликає наявність у них ядерних реакторів, що дозволяють триматися на глибині значно триваліший час, ніж підводним човнам на стандартних двигунах.



Ентоні Албанезе, Джо Байден та Ріші Сунак оголошують угоду про атомні підводні човни для Австралії, березень 2023 року / Фото AP

Очевидно, що скарги китайських комуністів вмотивовані не стурбованістю щодо угоди про непоширення ядерної зброї, адже фактичне розміщення Росією ядерних ракет на території Білорусі отримало доволі стриману оцінку Пекіну.



На відміну від інших країн регіону, Китай більше турбує посилення присутності США, адже розвідувальна інформація, зібрана австралійськими підводними човнами, потраплятиме напряму до американців.

Проте спротив Китаю виявився найменшою проблемою для AUKUS. У самій Австралії точаться дискусії щодо необхідності участі країни в подібних військових альянсах. Деякі австралійські аналітики в цілому не бачать у Китаї прямої загрози для себе, а отже закликають уникнути додаткової напруженості зі своїм найбільшим торгівельним партнером.

Інші стурбовані загальною вартістю підводних човнів, адже Канберра має витратити на них 338 мільярдів австралійських доларів (близько 214 мільярдів доларів США). Це може стати значною проблемою, адже напередодні виборів кандидати та партії обіцяють підвищити рівень життя громадян. Пояснити такі надмірні видатки на безпеку, особливо на тлі суперечок зі Штатами, може бути проблематично.

Коли Австралія може отримати підводні човни Втім, основною вадою AUKUS є дуже відкладений результат. За попередніми прогнозами, присутність американських та британських підводних човнів у австралійських водах розпочнеться з 2027 року, і лише на початку 2030-х країна отримає не менше трьох атомних підводних човнів, які вже тримають на озброєнні союзники по альянсу.



Ті ж човни, що будуються на замовлення Королівського флоту Австралії за величезні гроші, стануть на озброєння лише наприкінці 2030-х – початку 2040-х років. Це не було б аж такою проблемою, якби не політична мінливість основного учасника AUKUS – Сполучених Штатів.

Військові альянси зі США більше не є запорукою безпеки

Австралійські експерти стурбовані, що країна надто сильно покладається на підтримку Вашингтона та, посилаючись на поведінку Дональда Трампа, закликають уряд Австралії переглянути концепцію національної безпеки, адже вона надто сконцентрована на участі американських військ у захисті країни.

Що відомо про Анзуський договір Сьогодні ж австралійці занепокоєні дієздатністю Анзуського договору (ANZUS) – угоди про колективну безпеку між Австралією, США та Новою Зеландією. Договір було підписано 1 вересня 1951 року й він став однією з ключових частин стратегії США з протидії комунізму під час холодної війни. Згодом Нова Зеландія обмежила свою участь в договорі через проголошення себе без'ядерною зоною.



Однак для Австралії ANZUS досі є основним елементом політики безпеки, адже угода має під собою зобов'язання спільної протидії збройним нападам і глибоку військову взаємодію, за аналогією з 5 статтею статуту НАТО. Лише одного разу ANZUS було задіяно на практиці. Як і "п'ята стаття", Анзуський договір було активовано після терористичних атак 11 вересня 2001 року проти Сполучених Штатів.



Підписання Анзуського договору, 1951 рік / Фото Wikimedia

Австралійці й досі розглядають Штати як основного безпекового партнера, але поступово починають сумніватися, чи варто покладати всі надії на американську силу. Проблемою подібних угод завжди є невизначеність формулювань.

Анзуський договір не передбачає прямої участі американських військ у захисті суверенітету Австралії , тому деякі австралійські експерти впевнені, що ANZUS вже віджив своє, а будь-який союз не може бути вічним через постійну зміну інтересів сторін та мінливість політичної кон'юнктури у світі.

, тому деякі австралійські експерти впевнені, що ANZUS вже віджив своє, а будь-який союз не може бути вічним через постійну зміну інтересів сторін та мінливість політичної кон'юнктури у світі. Вони закликають припинити шукати безпеку Австралії в Америці та пильніше придивлятися до Азії, як территориально близького регіону. Пропонується створювати нові безпекові альянси з найближчими демократіями, такими як Японія або Південна Корея, та проводити більш "вишукану" дипломатію у стосунках з Китаєм.

Як Китай намагається послабити вплив США в Австралії

Шукають "вишукані" дипломатичні методи не лише австралійські аналітики та експерти. Китайські комуністи також усіма силами намагаються переманити Австралію на свій бік. Китайці мотивують свою прихильність до співпраці з Канберрою тісними економічними зв'язками, які склалися на сьогоднішній день. Китай дійсно є найбільшим торгівельним партнером Австралії та, на відміну від США, – профіцитним.

Загальний обсяг торгівлі, згідно з даними за 2024 рік, складає близько 180 мільярдів доларів США, при цьому понад 100 з них припадає саме на австралійський експорт в Китай.



Топ-5 ринків експорту для Австралії / інфографіка австралійського уряду

Потрапивши в таку тісну економічну залежність, а деякі сектори австралійської економіки на 80% залежать від експорту в Китай, в Канберрі розгорається серйозна суперечка навколо майбутнього відносин зі США та Китаєм.



Поки з Вашингтона надходить звістка про підвищення мит, Китай навпаки пропонує поглибити економічну взаємодію. Пекін у 2024 році навіть зняв санкції з експорту австралійського м’яса та вина, введені ще в 2020 році на тлі розслідування про походження COVID-19, до якого в тому числі закликала Австралія. У 2024 році американці відновили мита на австралійську сталь та алюміній. Китай очевидно зацікавлений у налагоджені стосунків, а дії американської адміністрації лише допомагають йому досягти своєї мети.

Попри те, що персонально проти Австралії було введено низьку митну ставку, левова частка австралійського бізнесу має свої виробництва саме в Китаї, а запроваджені Трампом тарифи проти китайських товарів зачіпають їх у тому числі.

Тарифна війна США з Китаєм затисла Австралію під перехресним вогнем, а деякі австралійські виробники вже скаржаться, що їхній бізнес навряд чи здатен пережити економічну політику Дональда Трампа.

З іншого боку, в короткостроковій перспективі, на тлі торгівельної війни автралійські споживачі можуть отримати певну вигоду. Австралія може розширити потік китайської продукції в країну, особливо побутової техніки та електрокарів, проте зрештою це може завдати шкоди австралійським виробництвам всередині країни, які не зможуть витримати таку конкуренцію.

Водночас, китайські англомовні медіа публікують матеріали, в яких розглядають майбутні австралійські вибори в контексті відносин Канберри зі США та Китаєм. Основний посил у всіх спільний – Вашингтон більше не є надійним партнером, а Австралії варто себе перевинайти та зближатися з Пекіном.



Стаття англомовного китайського видання China Daily про відносини Австралії зі США на тлі виборів

Парламентські вибори в Австралії заплановані на 3 травня, і вже сьогодні опозиційні до чинного прем'єра Ентоні Албанезе кандидати критикують його за його некомпетентність у відносинах зі США.



Лідер Ліберальної партії Пітер Даттон звинуватив Албанезе у слабкості щодо Трампа, неспроможності організувати телефонну розмову напередодні введенням тарифів від США та назвав це "поганим днем" для Австралії, адже основний економічний тягар впаде на плечі простих робітників.

Втім, попри всі намагання Китаю, в самій Австралії не знайдеться політиків, які б змогли, або банально мали бажання розвертати весь зовнішньополітичний вектор країни в бік Пекіна, принаймні на найближчих виборах.

Лідер лейбористів та чинний прем'єр Ентоні Албанезе намагається проводити стриману та компромісну політику щодо всіх своїх партнерів, хоч і проявляє тим самим певну слабкість у міжнародних справах. Партія зелених, яка намагається збільшити свою присутність у парламенті, марить так званим промисловим суверенітетом, що частково збігається з протекціонізмом Дональда Трампа та не грає на руку Китаю, якому вигідно утримувати виробництва саме на своїй території.

Ліберал Пітер Даттон взагалі вважається яструбом по відношенню до Китаю та бачить AUKUS і розвиток цього альянсу ключовим для безпеки Австралії, що різко суперечить бажанню Пекіна.

Водночас, у чомусь китайські пропагандисти мають рацію. Сполучені Штати хоч різко й не перестали бути союзником Австралії, проте агресивні дії Вашингтона проти своїх найближчих друзів роблять його ненадійним партнером і викликають відторгнення у місцевого населення.

Австралійці стурбовані риторикою та діями Дональда Трампа і не впевнені, що Штати здатні їх захистити. При цьому австралійці не мають жодного бажання вступати в пряму конфронтацію з Китаєм, у випадку ескалації відносин між Пекіном та Вашингтоном. Отже AUKUS, який деякі австралійці бачать як бажання американців втягнути Австралію у свою військову авантюру, може не дожити до наступного електорального циклу. Адже поки Сполучені Штати стоять над усім світом з батогом, Китай готовий роздавати безкоштовні пряники.