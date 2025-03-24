Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Там пишут, что украинский министр обороны Рустем Умеров вскоре посетит Канберру, чтобы обсудить поддержку.

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Что известно о поставках Abrams

Статус совместного логистического хаба в восточнопольском городе Жешув оказался под вопросом из-за недавней враждебной политики администрации Трампа к Украине. К слову, более 80% западной военной помощи пересекают польскую территорию, а центр POLLOG HUB считается критически важным для сбора и отправки оружия.

По данным источников ABC News, несколько американских военных подразделений логистики недавно покинули объект, куда вскоре должны прибыть 49 танков Abrams американского производства из Австралии.

Если американская военная система не в состоянии перевезти эти машины вовремя, мы должны рассмотреть возможность сотрудничества с нашими польскими друзьями или даже частными подрядчиками, – очевидно, учитывая вопросы безопасности, чтобы доставить эти машины в Украину как можно скорее,

– заявил генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке.

По словам представителя австралийского министерства обороны, его страна продолжает поддерживать украинский народ в защите от "неспровоцированной, незаконной и аморальной агрессии России".

Напомним, обещанные Швецией 2 самолета ASC890 также до сих пор не прибыли в Украину. Это связывают со сроками подготовки определенных модификаций истребителей F-16.