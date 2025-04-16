Повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Як Маск розгнівав Трампа

У березні Маск мав узяти участь у закритому брифінгу щодо Китаю, однак після того, як про це довідався Трамп, він особисто наказав скасувати участь американського мільярдера.

За словами джерел видання, запланований брифінг Маска в Пентагоні викликав невдоволення Трампа.

Президент все ще обожнює Ілона, але є деякі червоні лінії. У Ілона багато бізнесу в Китаї, і він має там хороші відносини, і цей брифінг просто не був правильним,

– розповів посадовець адміністрації Трампа на умовах анонімності.

Він додав, що коли президент США дізнався про запланований брифінг, він різко відреагував: "Якого біса там буде Ілон? Переконайтеся, що він не піде".

Про цей інцидент стало відомо публічно лише 20 березня, коли Трамп спростував інформацію The New York Times про візит Маска до Пентагону. Щоправда, це вже сталося після скасування брифінгу.

Нагадаємо, що за інформацією інсайдерів, Маск дратує Трампа. Мільярдера навіть почали назвати "божевільним дядечком Ілоном".