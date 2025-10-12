Однако издание не раскрывает содержание заштрихованной фразы, поскольку там считают, что эта информация не имеет существенного общественного значения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Как журналисты получили доступ к секретной информации?

По данным СМИ, журналисты в ответ на свой запрос получили документ, в котором часть информации была заштрихована. Однако эти данные удалось легко восстановить.

В министерстве говорят, что во время обработки документа допустили человеческую ошибку, чего не должно было произойти. Рассекреченная информация касалась оборонных закупок, связанных с подготовкой бюджета. В ведомстве подчеркнули, что относятся к этой ошибке серьезно.

Утечка секретных данных: похожие случаи