Віткофф назвав "держзрадою" витік секретних даних про удари США по Ірану

Витік розвідувальних даних про нещодавній удар Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану є "зрадницьким актом", який потребує термінового розслідування.

Таку заяву зробив спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Віткофф відреагував на витік інформації

Видання CNN і The New York Times із посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що нещодавні удари по Ірану не призвели до знищення ядерних об'єктів, а лише відкинуло розвиток відповідної програми країни на місяці.

Згідно з інформацією ЗМІ, запас збагаченого урану зберігся, а центрифуги вціліли. Коментуючи відповідні повідомлення, Дональд Трамп спростував це, Стів Віткофф своєю чергою назвав ці дані "обробленими" та "абсурдними".

Це обурливо, це державна зрада, і це повинно бути розслідувано. Той, хто це зробив, має бути притягнутий до відповідальності,

– заявив він.

Американський посадовець додає, що звіти про оцінку збитків свідчать, що усі 3 іранські ядерні об'єкти, які атакували раніше, вдалося знищити. Нагадаємо, тоді під ударом опинилися обʼєкти в Натанзі, Фордо та Ісфахані.