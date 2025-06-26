Такое заявление сделал специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Уиткофф отреагировал на утечку информации

Издание CNN и The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщали, что недавние удары по Ирану не привели к уничтожению ядерных объектов, а лишь отбросило развитие соответствующей программы страны на месяцы.

Согласно информации СМИ, запас обогащенного урана сохранился, а центрифуги уцелели. Комментируя соответствующие сообщения, Дональд Трамп опроверг это, Стив Уиткофф в свою очередь назвал эти данные "обработанными" и "абсурдными".

Это возмутительно, это государственная измена, и это должно быть расследовано. Тот, кто это сделал, должен быть привлечен к ответственности,

– заявил он.

Американский чиновник добавляет, что отчеты об оценке ущерба свидетельствуют, что все 3 иранские ядерные объекты, которые атаковали ранее, удалось уничтожить. Напомним, тогда под ударом оказались объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане.