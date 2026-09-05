Віткофф і Кушнер прибули до Кремля на зустріч із Путіним

Посланці Трампа Віткофф і Кушнер готуються зустрітися із російським диктатором Путіним. Кортеж американської делегації вже прибув до Кремля.

Американських переговорників супроводжує спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв. Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про візит Кушнера і Віткоффа до Кремля?

Кортеж з американськими переговорниками Віткоффом і Кушнером, а також спецпредставником президента Росії з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами, який супроводжував їх, головою РФПІ Кирилом Дмитрієвим приїхав до Кремля, де може пройти їхня зустріч з Путіним,

– повідомляють російські ресурси.