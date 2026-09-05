5 вересня, 19:29
Віткофф і Кушнер прибули до Кремля на зустріч із Путіним
Посланці Трампа Віткофф і Кушнер готуються зустрітися із російським диктатором Путіним. Кортеж американської делегації вже прибув до Кремля.
Американських переговорників супроводжує спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв. Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про візит Кушнера і Віткоффа до Кремля?
Кортеж з американськими переговорниками Віткоффом і Кушнером, а також спецпредставником президента Росії з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами, який супроводжував їх, головою РФПІ Кирилом Дмитрієвим приїхав до Кремля, де може пройти їхня зустріч з Путіним,
– повідомляють російські ресурси.