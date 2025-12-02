Після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським, – Axios

У вівторок, 2 грудня, спецпредставник США Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер прибули на переговори до Москви. Цікаво, що після цього вони можуть зустрітися з Володимиром Зеленським.

Журналісти дізналися ймовірну дату й місце. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Коли американці можуть зустрітися з Зеленським?

Незабаром радники Дональда Трампа спробують переконати очільника Кремля погодитися на оновлений мирний план США. Американська делегація вже прибула до Москви.

Цікаво! Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним у Росії, натомість Кушнер приєднався до переговорів з російським диктатором уперше.

За даними двох обізнаних джерел Axios, опісля посланці президента США планують зустрітися з Зеленським. Це може статися в Європі в середу, 3 грудня.

Зокрема, українського президента поінформують про результати переговорів із Путіним.

Що передувало поїздці до Москви?