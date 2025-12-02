Після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським, – Axios
- Стів Віткофф і Джаред Кушнер 2 грудня прибули в Москву для переговорів з Володимиром Путіним.
- Опісля, 3 грудня, американська делегація нібито планує зустрітися з Володимиром Зеленським.
У вівторок, 2 грудня, спецпредставник США Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер прибули на переговори до Москви. Цікаво, що після цього вони можуть зустрітися з Володимиром Зеленським.
Журналісти дізналися ймовірну дату й місце. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Коли американці можуть зустрітися з Зеленським?
Незабаром радники Дональда Трампа спробують переконати очільника Кремля погодитися на оновлений мирний план США. Американська делегація вже прибула до Москви.
Цікаво! Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним у Росії, натомість Кушнер приєднався до переговорів з російським диктатором уперше.
За даними двох обізнаних джерел Axios, опісля посланці президента США планують зустрітися з Зеленським. Це може статися в Європі в середу, 3 грудня.
Зокрема, українського президента поінформують про результати переговорів із Путіним.
Що передувало поїздці до Москви?
Очікується, що американська делегація представить російському диктатору мирний план, який раніше скоротили з 28 пунктів.
Напередодні поїздки до Москви Віткофф нібито провів ще дві зустрічі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
Натомість Зеленський розповів про 20 пунктів плану, які напрацювали в Женеві, а згодом доопрацювали у Флориді. Найскладнішими викликами є питання територій, заморожені російські активи та безпекові гарантії для України.