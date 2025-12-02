После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским, – Axios

Во вторник, 2 декабря, спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли на переговоры в Москву. Интересно, что после этого они могут встретиться с Владимиром Зеленским.

Журналисты узнали вероятную дату и место. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Когда американцы могут встретиться с Зеленским?

Вскоре советники Дональда Трампа попытаются убедить главу Кремля согласиться на обновленный мирный план США. Американская делегация уже прибыла в Москву.

Интересно! Это будет шестая встреча Уиткоффа с Путиным в России, зато Кушнер присоединился к переговорам с российским диктатором впервые.

По данным двух осведомленных источников Axios, после посланцы президента США планируют встретиться с Зеленским. Это может произойти в Европе в среду, 3 декабря.

В частности, украинского президента проинформируют о результатах переговоров с Путиным.

Что предшествовало поездке в Москву?