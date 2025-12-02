Віткофф зустрінеться з Путіним: у Кремлі уточнили, коли пройдуть переговори

У Москві заявили, що 2 грудня російський диктатор Володимир Путін зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом для переговорів. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що це відбудеться у "другій половині дня".

Однак він відмовився бути залученим до російських "червоних ліній", заявивши, що мегафонна дипломатія не є корисною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та The Guardian.

Що відомо про переговори у Москві?

За даними ЗМІ, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо можливого способу припинення "найсмертоноснішого європейського конфлікту з часів Другої світової війни".

Згодом Пєсков повідомив, що зустріч розпочнеться через 5 годин, тобто близько 16:00 за київським часом. Він також додав, що Росія нібито прагне врегулювання війни "на багато поколінь вперед".

Агентство Reuters зазначає, що Трамп вже неодноразово заявляв, що хоче припинити війну в Україні. Однак його зусилля досі не принесли миру.

