Віткофф зустрінеться з Путіним: у Кремлі уточнили, коли пройдуть переговори
- 2 грудня Володимир Путін зустрінеться з американським спецпредставником Стівом Віткоффом для переговорів у Москві.
- Переговори будуть зосереджені на припиненні війни в Україні.
У Москві заявили, що 2 грудня російський диктатор Володимир Путін зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом для переговорів. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що це відбудеться у "другій половині дня".
Однак він відмовився бути залученим до російських "червоних ліній", заявивши, що мегафонна дипломатія не є корисною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та The Guardian.
Що відомо про переговори у Москві?
За даними ЗМІ, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо можливого способу припинення "найсмертоноснішого європейського конфлікту з часів Другої світової війни".
Згодом Пєсков повідомив, що зустріч розпочнеться через 5 годин, тобто близько 16:00 за київським часом. Він також додав, що Росія нібито прагне врегулювання війни "на багато поколінь вперед".
Агентство Reuters зазначає, що Трамп вже неодноразово заявляв, що хоче припинити війну в Україні. Однак його зусилля досі не принесли миру.
Мирні переговори: останні новини
30 листопада у Маямі делегації США та України провели другий раунд переговорів щодо американської мирної пропозиції. Сторони обговорювали 19-пунктний мирний план, який розробили тижнем раніше під час першого раунду переговорів у Женеві.
Джерело, ознайомлене з ходом перемовин, заявило, що на зустрічі порушувалися питання гарантій безпеки для України, доля майже 300 мільярдів заморожених російських активів та можливі вибори в Україні.
Однак зазначається, що у питанні територій сторонам не вдалося досягти прогресу. Україна не готова віддати свої території, а Росія наполягає, щоб та вивела ЗСУ з усього Донбасу, і досі виступає проти обговорення будь-якого припинення вогню.