2 декабря, 11:09
Уиткофф встретится с Путиным: в Кремле уточнили, когда пройдут переговоры

Надежда Батюк
Основні тези
  • 2 декабря Владимир Путин встретится с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом для переговоров в Москве.
  • Переговоры будут сосредоточены на прекращении войны в Украине.

В Москве заявили, что 2 декабря российский диктатор Владимир Путин встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом для переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это произойдет во "второй половине дня".

Однако он отказался быть привлеченным к российским "красным линиям", заявив, что мегафонная дипломатия не является полезной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Что известно о переговорах в Москве?

По данным СМИ, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер встретятся с президентом России Владимиром Путиным для переговоров относительно возможного способа прекращения "самого смертоносного европейского конфликта со времен Второй мировой войны".

Впоследствии Песков сообщил, что встреча начнется через 5 часов, то есть около 16:00 по киевскому времени. Он также добавил, что Россия якобы стремится к урегулированию войны "на много поколений вперед".

Агентство Reuters отмечает, что Трамп уже неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну в Украине. Однако его усилия до сих пор не принесли мира.

Мирные переговоры: последние новости

  • 30 ноября в Майами делегации США и Украины провели второй раунд переговоров по американскому мирному предложению. Стороны обсуждали 19-пунктный мирный план, который разработали неделей ранее во время первого раунда переговоров в Женеве.

  • Источник, ознакомлен с ходом переговоров, заявил, что на встрече поднимались вопросы гарантий безопасности для Украины, судьба почти 300 миллиардов замороженных российских активов и возможные выборы в Украине.

  • Однако отмечается, что в вопросе территорий сторонам не удалось достичь прогресса. Украина не готова отдать свои территории, а Россия настаивает, чтобы та вывела ВСУ со всего Донбасса, и до сих пор выступает против обсуждения любого прекращения огня.