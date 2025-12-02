В Москве заявили, что 2 декабря российский диктатор Владимир Путин встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом для переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это произойдет во "второй половине дня".

Однако он отказался быть привлеченным к российским "красным линиям", заявив, что мегафонная дипломатия не является полезной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Смотрите также Путина поставят перед фактом: склонны ли россияне пойти на компромисс в переговорах

Что известно о переговорах в Москве?

По данным СМИ, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер встретятся с президентом России Владимиром Путиным для переговоров относительно возможного способа прекращения "самого смертоносного европейского конфликта со времен Второй мировой войны".

Впоследствии Песков сообщил, что встреча начнется через 5 часов, то есть около 16:00 по киевскому времени. Он также добавил, что Россия якобы стремится к урегулированию войны "на много поколений вперед".

Агентство Reuters отмечает, что Трамп уже неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну в Украине. Однако его усилия до сих пор не принесли мира.

Мирные переговоры: последние новости