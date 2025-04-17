Переговори Рубіо та Віткоффа у Парижі: на чому наполягатиме Європа, і що це означатиме для Києва

У Парижі у четвер, 17 квітня, пройдуть переговори спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і держсекретаря США Марко Рубіо з європейськими колегами.

Політики, зокрема, обговорять питання війни в Україні та тиску на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що обговорюватимуть сторони

ВВС пише, що переговори у Парижі, які відбудуться вже сьогодні, є найвищим рівнем взаємодії стосовно війни Росії проти України з лютого 2025 року. В обговореннях, зокрема, візьме участь міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

У матеріалі нагадують, що впродовж останніх місяців Вашингтон значною мірою не демонстрував зацікавленості у діалозі зі своїми європейськими партнерами. Ця зустріч, як пишуть журналісти, важлива вже тільки тим, що вона відбувається.

Крім того, у межах свого візиту Стів Віткофф і Марко Рубіо також проведуть зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і його командою. Після цього держсекретар США матиме переговори з Леммі, а також його французькими та німецькими колегами.

У цих обговореннях за участі Рубіо візьмуть участь також європейські радники з національної безпеки. У Державному департаменті США заявили, що основною темою переговорів у Франції буде припинення бойових дій в Україні.

За словами європейських дипломатів, вони закликатимуть США посилити тиск на Москву, щоб домогтися беззастережного припинення вогню. Один з європейських чиновників заявив, що вони хочуть, щоб США застосували до Росії "більше батога".

Нагадаємо, раніше речниця Держдепу Теммі Брюс у пресрелізі підтвердила, що держсекретар Марко Рубіо та Стів Віткофф поїдуть до Парижа, і перебуватимуть там з 16 по 18 квітня для переговорів з європейськими колегами.