Кортеж спецпредставника США Стіва Віткоффа прибув до Кремля. Там він зустрівся з Путіним.

Віткофф у Москві вже вп'яте. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про візит Віткоффа до Москви?

Кортеж спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа прибув до Кремля. Там почалася його зустріч з Путіним.

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До цього спецпредставника президента США бачили у парку "Зарядье" у центрі Москви. Він прогулювався з головою РФПІ (Російський фонд прямих інвестицій) Кирилом Дмитрієвим.

Коли вони покидали територію парку, якийсь перехожий увімкнув музику з мультфільму "Фіксики", але зауважень йому не робили.

Віткофф відвідує Москву вже вп'яте в межах зусиль адміністрації США досягти якоїсь угоди з Росією для припинення війни в Україні.