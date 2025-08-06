Кортеж Віткоффа прибув до Кремля для зустрічі з Путіним
- Кортеж спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа прибув до Кремля.
- Віткофф відвідує Москву вп'яте в межах зусиль США досягти угоди з Росією для припинення війни в Україні.
- Перед візитом до Кремля Віткофф прогулювався з головою РФПІ Кирилом Дмитрієвим у парку "Зарядье".
Кортеж спецпредставника США Стіва Віткоффа прибув до Кремля. Там він зустрівся з Путіним.
Віткофф у Москві вже вп'яте. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Віткофф прилетів у Москву, – Reuters
Що відомо про візит Віткоффа до Москви?
Кортеж спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа прибув до Кремля. Там почалася його зустріч з Путіним.
Кортеж Віткоффа заїхав на територію Кремля: дивіться відео
До цього спецпредставника президента США бачили у парку "Зарядье" у центрі Москви. Він прогулювався з головою РФПІ (Російський фонд прямих інвестицій) Кирилом Дмитрієвим.
Коли вони покидали територію парку, якийсь перехожий увімкнув музику з мультфільму "Фіксики", але зауважень йому не робили.
Віткофф відвідує Москву вже вп'яте в межах зусиль адміністрації США досягти якоїсь угоди з Росією для припинення війни в Україні.