Не без допомоги Росії: Іран використав перемир'я для відновлення ракетного арсеналу, – Bloomberg

Іран міг скористатися 8-тижневим перемир'ям для поповнення значної частини ракетного арсеналу. До того ж Тегеран, ймовірно, додав до нього нову російську зброю.

Про це пише Bloomberg.

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Як Іран посилив свій арсенал?

Видання стверджує, що поновлення ракетних запасів поверне Ісламській Республіці вогневу міць для удару у відповідь, якщо бої відновляться. За даними розвідки, в Ірану зараз близько 75% боєприпасів від довоєнного рівня, і він може швидко їх наростити. В одній з оцінок зазначається, що арсенал поповнили й невизначені російські ракети, вироблені торік.

Міноборони Росії не відповіло на запит видання щодо можливого постачання озброєння Ірану.

Наведені дані суперечать заяві президента США Дональда Трампа минулого тижня. Він стверджував, що в Тегерана залишилось лише 21 – 22% ракет. Також в середині березня міністр оборони США Піт Гегсет казав, що наступальний потенціал Ірану скоротився на 90%, а США та Ізраїль оцінювали, що за перший місяць війни вони знищили до двох третин іранських пускових установок.

Розвідка ж оцінювала, що у березні Іран мав доступ приблизно до 60% свого довоєнного арсеналу. При такому розкладі країна ризикувала втратити можливості далекобійного удару.

Так, з 28 лютого до 8 квітня, до оголошення перемир'я, Тегеран випустив понад 1 850 ракет і щонайменше удвічі більше рудиментарних крилатих ракет типу "Шахед".

Повідомлялося, що багато іранських балістичних ракет та пускових установок були "закопані" в завалах, які блокували входи до їхніх підземних сховищ. Тегеран, найімовірніше, використав перемир'я, щоб знову відкрити ці склади та перенаправити постачання,

– припускає видання.

Іран й сам виробляє озброєння

Аналітики звертають увагу на здатність Ірану швидко будувати безпілотники типу "Шахеди", дальність польоту яких сягає понад тисячу кілометрів. Річ у тім, що такий БпЛА складається переважно з готових компонентів, а виробити його коштує країні менш ніж 50 тисяч доларів.

Тегеран може будувати нові "Шахеди" за наявності скловолокна, вибухівки, двигунів і систем наведення. Однак деякі матеріали після тижнів бомбардувань дістати важко, каже джерело видання.

Старша наукова співробітниця Центру Стімсона Келлі Гріко не вважає створення нових одиниць великою проблемою для промислової бази Ірану навіть у воєнний час.

Важко повністю знищити виробництво, особливо коли воно розподілене по кількох об'єктах,

– каже фахівчиня.

Своєю чергою керівниця відділу оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер попри гучні заяви США про тактичні успіхи, їм не вдалось суттєво підірвати ОПК Ірану чи значно послабити його ракетну програму. Навпаки, за її словами, "Іран показав високу стійкість і здатність швидко відновлювати свій арсенал озброєння".

Нагадаємо, багатомісячні перемовини між Сполученими Штатами та Іраном щодо мирної угоди, схоже, добігають кінця. Сторони вже погодили остаточний текст документа, а американський лідер заявив, що угоду можуть підписати вже 13 – 15 червня.