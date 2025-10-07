За понад 10 років боїв на Донеччині Україна втратила контроль над приблизно 70% території регіону. Розвиток подій на цьому напрямку вважається показником успіху кожної зі сторін.

До 2014 року в області проживало понад 4 мільйони людей, і це був один із найгустонаселеніших регіонів України, а ще ключовим промисловим, політичним і економічним центром. В AP зазначають, що тепер Донеччина розглядається як ворота Росії, а не головна ціль війни, передає 24 Канал.

Для чого Росії Донбас?

Донецька область є найактивнішою ділянкою 1250-кілометрової лінії фронту. Тут обидві сторони намагаються досягти успіхів, перш ніж настане зима, яка уповільнить темпи боїв.

Наразі Росія вже контролює більшу частину Донбасу, а диктатор Путін хоче, щоб Київ поступився контролем і над рештою цієї території.

На думку аналітиків, це дасть Москві "постійний стартовий майданчик" для погроз іншим частинам України.

В AP, посилаючись на слова командира 63-ї бригади Павла Юрчука, зауважують, що інтенсивні бої на Донбасі зумовлені радше політикою, ніж військовою логікою, бо рельєф цієї місцевості надзвичайно ускладнює масштабне просування.

У цьому районі немає стратегічної переваги для проведення швидких наступальних операцій,

– сказав Юрчук, розповідаючи також про мережу річок, включаючи Сіверський Донець, канали та тисячі укріплених сіл, підвалів та бункерів, що сприяють ЗСУ.

Попри це, Путін зобразив цей район як "історично російський", через близьке розташування до Росії, економічні зв'язки у минулому та нав'язану російську мову з радянських часів,

"Кремль переконав частину свого населення, що регіон етнічно російський і тому його слід "звільнити"", – зауважив Юрчук.

Командир роти "Азову" під позивним "Гроссер" зауважив, що Україна могла б досягти успіхів, якби зосередила всі сили на Донеччині, але це неможливо, бо Путін продовжуватиме тиснути на всіх фронтах.

Мало хто на передовій вірить, що амбіції Росії закінчаться на Донбасі.

Якщо нам доведеться боротися ще три роки за 30 кілометрів, то ми будемо боротися ще три роки за 30 кілометрів,

– додав Юрчук.

