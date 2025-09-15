За час російської збройної агресії Україна перетворилася на головний світовий полігон безпілотної війни. Саме на українському полі бою формується унікальних військовий досвід, який тепер переймають армії США і НАТО.

На полі бою XXI століття війна все більше схожа на відеогру. Солдати у шоломах віртуальної реальності рухають пальцями по джойстику, тим часом в небі здіймається квадрокоптер. Українські бійці вже опанували такий метод ведення війни. Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.

Читайте також Скільки Україна витрачає на війну щодня: відповідь Генштабу

Як топові армії світу вчаться у ЗСУ?

У США на базі у Форт-Блісс військові лише починають навчатися керувати дронами, що вже давно масово використовуються в Україні.

Простий апарат вартістю менше тисячі доларів може знищити танк за кілька мільйонів – і ця нова реальність, на думку експертів CNN, застала американську армію зненацька.

Зауважте! Попри статус найбільш технологічної армії світу, США виявилися непідготовленими до масового виробництва й використання дешевих безпілотників, які нині стали основним інструментом у сучасній війні.

Замість цього Пентагон десятиліттями робив ставку на дорогі й складні системи – літаки, танки, високоточні ракети.

Це не завтрашня проблема. Це проблема сьогоднішнього дня. І перший бій наступної війни включатиме більше дронів, ніж ми будь-коли бачили,

– наголосив генерал-майор Курт Тейлор, командувач 1-ї бронетанкової дивізії США.

Приклад України у веденні безпілотної війни став ключовим, зокрема для американців.

Військові керівники та аналітики визнають, що Київ за два роки створив унікальну "школу дронів", яку тепер уважно вивчають у НАТО.



Застосування дронів бійцями Сил оборони України / Фото Генштаб

Українські FPV-дрони показали, що навіть найзахищеніша бронетехніка не може встояти проти "ударних пташок".

Не існує жодного танка на дорозі, який би вижив проти FPV-дронів,

– прямо заявив майор Роберт "Мадяр" Бровді, командир Сил безпілотних систем України.

Близько 80% успішних уражень ворога, за словами заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала Володимира Горбатюка, здійснюються саме дронами.

Він також зауважує, що для українських військових це вже стало буденністю, тоді як в інших арміях подібні технології тільки на початках свого впровадження та реалізації.

Американські військові доходять до тих самих висновків. У липні міністр оборони США Піт Гегсет розіслав керівництву армії меморандум із закликом пришвидшити впровадження безпілотників.

Тепер Пентагон змінює підхід, плануючи зробити дрон таким самим звичним інструментом для кожного солдата, як рація чи нічний приціл.

Мета в тому, щоб військові сприймали його як частину стандартного комплекту,

– пояснив полковник Нік Райан, відповідальний за інтеграцію безпілотників у армії США.

Яку революцію у сучасній війні здійснила Україна?

Більшість дронів на фронті в Україні – власного виробництва. У перші місяці війни США передали Києву кілька десятків ударних дронів Switchblade, але українські військові визнали їх менш ефективними проти російських засобів РЕБ, ніж власні FPV-системи.

Перемагає той, хто швидше оновлює технологію,

– констатує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українські компанії мають перевагу, адже вони постійно отримують зворотній зв'язок безпосередньо від фронту й одразу вдосконалюють конструкції.



Українські військові активно використовують FPV-дрони / Фото Zedigital

Такий цикл дозволив їм перегнати багатьох іноземних виробників. Саме тому американські стартапи на кшталт Neros чи Anduril відправляють свої прототипи до Києва на випробування.

Михайло Федоров додає, що дронові відео з України вже стали цінним ресурсом для тренування штучного інтелекту та моделювання нових тактик.

Це геополітична карта, якою наш президент може скористатися. Ми надаємо якісні дрони й дані, а натомість отримуємо більше підтримки,

– пояснив він.

Своєю чергою головна перешкода впровадження подібних технологій для американського ринку – відсутність дешевих китайських деталей, на яких базується більшість українських FPV-дронів. Експерти визнають, що у США робити ці компоненти іноді в 100 разів дорожче.

Американська компанія Neros наразі виробляє лише 2 тисячі БпЛА на місяць. Попри те, що це найвищий показник у країні, він залишається мізерним у порівнянні з українським виробництвом у кілька мільйонів дронів на рік.

Це технологічна зміна, яка вже незворотна. Китай щороку випускає десятки мільйонів дронів. Ми повинні бути готові до такого масштабу,

– попереджає аналітик Центру військово-морського аналізу Семюель Бендетт.

Успішні дронові операції українських військових за останній час