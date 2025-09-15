За время российской вооруженной агрессии Украина превратилась в главный мировой полигон беспилотной войны. Именно на украинском поле боя формируется уникальных военный опыт, который теперь перенимают армии США и НАТО.

На поле боя XXI века война все больше похожа на видеоигру. Солдаты в шлемах виртуальной реальности двигают пальцами по джойстику, тем временем в небе поднимается квадрокоптер. Украинские бойцы уже освоили такой метод ведения войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

Читайте также Сколько Украина тратит на войну ежедневно: ответ Генштаба

Как топовые армии мира учатся у ВСУ?

В США на базе в Форт-Блисс военные только начинают учиться управлять дронами, что уже давно массово используются в Украине.

Простой аппарат стоимостью менее тысячи долларов может уничтожить танк за несколько миллионов – и эта новая реальность, по мнению экспертов CNN, застала американскую армию врасплох.

Заметьте! Несмотря на статус самой технологичной армии мира, США оказались неподготовленными к массовому производству и использованию дешевых беспилотников, которые сейчас стали основным инструментом в современной войне.

Вместо этого Пентагон десятилетиями делал ставку на дорогие и сложные системы – самолеты, танки, высокоточные ракеты.

Это не завтрашняя проблема. Это проблема сегодняшнего дня. И первый бой следующей войны будет включать больше дронов, чем мы когда-либо видели,

– отметил генерал-майор Курт Тейлор, командующий 1-й бронетанковой дивизии США.

Пример Украины в ведении беспилотной войны стал ключевым, в частности для американцев.

Военные руководители и аналитики признают, что Киев за два года создал уникальную "школу дронов", которую теперь внимательно изучают в НАТО.



Применение дронов бойцами Сил обороны Украины / Фото Генштаб

Украинские FPV-дроны показали, что даже самая защищенная бронетехника не может устоять против "ударных птичек".

Не существует ни одного танка на дороге, который бы выжил против FPV-дронов,

– прямо заявил майор Роберт "Мадьяр" Бровди, командир Сил беспилотных систем Украины.

Около 80% успешных поражений врага, по словам заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Владимира Горбатюка, осуществляются именно дронами.

Он также отмечает, что для украинских военных это уже стало обыденностью, тогда как в других армиях подобные технологии только в начале своего внедрения и реализации.

Американские военные приходят к тем же выводам. В июле министр обороны США Пит Гегсет разослал руководству армии меморандум с призывом ускорить внедрение беспилотников.

Теперь Пентагон меняет подход, планируя сделать дрон таким же привычным инструментом для каждого солдата, как рация или ночной прицел.

Цель в том, чтобы военные воспринимали его как часть стандартного комплекта,

– объяснил полковник Ник Райан, ответственный за интеграцию беспилотников в армии США.

Какую революцию в современной войне осуществила Украина?

Большинство дронов на фронте в Украине – собственного производства. В первые месяцы войны США передали Киеву несколько десятков ударных дронов Switchblade, но украинские военные признали их менее эффективными против российских средств РЭБ, чем собственные FPV-системы.

Побеждает тот, кто быстрее обновляет технологию,

– констатирует министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинские компании имеют преимущество, ведь они постоянно получают обратную связь непосредственно от фронта и сразу совершенствуют конструкции.



Украинские военные активно используют FPV-дроны / Фото Zedigital

Такой цикл позволил им перегнать многих иностранных производителей. Именно поэтому американские стартапы вроде Neros или Anduril отправляют свои прототипы в Киев на испытания.

Михаил Федоров добавляет, что беспилотные видео из Украины уже стали ценным ресурсом для тренировки искусственного интеллекта и моделирования новых тактик.

Это геополитическая карта, которой наш президент может воспользоваться. Мы предоставляем качественные дроны и данные, а взамен получаем больше поддержки,

– объяснил он.

В свою очередь главное препятствие внедрения подобных технологий для американского рынка – отсутствие дешевых китайских деталей, на которых базируется большинство украинских FPV-дронов. Эксперты признают, что в США делать эти компоненты иногда в 100 раз дороже.

Американская компания Neros пока производит только 2 тысячи БпЛА в месяц. Несмотря на то, что это самый высокий показатель в стране, он остается мизерным по сравнению с украинским производством в несколько миллионов дронов в год.

Это технологическое изменение, которое уже необратимо. Китай ежегодно выпускает десятки миллионов дронов. Мы должны быть готовы к такому масштабу,

– предупреждает аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт.

Успешные дроновые операции украинских военных за последнее время