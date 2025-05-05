Ізраїль схвалив план із захоплення всієї території Гази та утримання її на невизначений термін

Ізраїль ухвалив рішення щодо активнішого просування військових операцій у секторі Газа. Також ухвалили започаткування нової програми з надання гуманітарної допомоги.

Голосування відбулося через кілька годин після того, як військові заявили про мобілізацію десятків тисяч резервістів, зміцнюючи свої можливості діяти на обложеній палестинській території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та Reuters.

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Ізраїль готується до повної окупації Гази

Один ізраїльський чиновник заявив, що новий план війни Ізраїлю в Газі передбачає "завоювання території та перебування там". За словами чиновника, ізраїльські військові витіснитимуть палестинське населення на південь Гази, одночасно завдаючи "потужних ударів" по ​​ХАМАС.

Замість того, щоб розпочинати рейди в певних районах, а потім залишати їх, як це робили військові досі, ізраїльські сили тепер утримуватимуть захоплені ними території, доки ХАМАС не буде переможений або не погодиться роззброїтися та залишити Газу.

З середини березня, після зриву режиму тиші, загинуло понад 2400 палестинців. Всього з початку ескалації, за даними палестинського МОЗ, кількість жертв перевищила 52 000.

Поступове нарощування бойових дій, на думку ізраїльських чиновників, має дати простір для можливої нової домовленості про припинення вогню та обмін заручниками до візиту Дональда Трампа до регіону, що очікується в середині травня. Наступного тижня Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар, але наразі зупинка в Ізраїлі не запланована.

Уряд Ізраїлю також ухвалив нову програму доставки допомоги до Гази, однак її реалізація ще не розпочалася. Тим часом, блокада гуманітарного постачання триває вже дев’ятий тиждень.

Ізраїльський суспільний мовник Kan 11 повідомив, що під час недільної зустрічі спалахнула конфронтація щодо відновлення поставок допомоги. Два ультраправих члени кабінету міністрів, міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір та міністр поселень Оріт Струк, виступили проти будь-якого відновлення допомоги, а начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір стверджував, що Ізраїль зобов'язаний сприяти їм згідно з міжнародним правом.

У той час як Ізраїль вважає припинення постачань тиском на ХАМАС для звільнення заручників, правозахисники попереджають про ризик штучного голоду та використання їжі як зброї, що може бути кваліфіковано як воєнний злочин.

Сполучені Штати разом з Ізраїлем розробляють механізм доставки гуманітарної допомоги повз ХАМАС. План передбачає участь приватного фонду, який керуватиме логістикою, тоді як наглядачами мають виступити ООН та міжнародні організації.

Втім, гуманітарні організації, що працюють на окупованій палестинській території, у неділю відхилили нову систему доставки допомоги, заявивши, що план, схоже, "розроблений для посилення контролю над життєво важливими предметами" та не зможе гарантувати, що допомога досягне найбільш вразливих жителів Гази.

"Генеральний секретар ООН та Координатор з надзвичайної допомоги чітко дали зрозуміти, що ми не братимемо участі в жодній схемі, яка не дотримується глобальних гуманітарних принципів людяності, неупередженості, незалежності та нейтралітету", – йдеться у спільній заяві груп.