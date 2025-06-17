Хаос в Ірані може мати жахливі наслідки для усіх: що далі чекає на Близький Схід

Кілька днів поспіль між Ізраїлем та Іраном триває активний збройний конфлікт. Це може погано вплинути не лише на Близький Схід, а й на інші регіони.

Зокрема, мовиться про Центральну Азію, Індію, Пакистан. Таку думку 24 Каналу озвучив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

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Руйнівний вплив на інші регіони

Юрій Богданов зазначив, що довести справу до кінця можливо лише за допомогою наземного вторгнення. Тобто Ізраїлю для цього потрібно захопити Тегеран, змінити керівництво. Однак насамперед він не має стільки людей. Також в Ізраїлю немає спільного кордону з Іраном.

Коли ти не маєш спільного кордону, то можеш обмінюватися повітряними ракетними ударами. Але водночас ризику наземного вторгнення не існує фізично,

– підкреслив він.

Довести справу до кінця неможливо без серйозних зрушень у самому Ірані. Навряд чи вони можливі зараз. Найімовірніше, у планах Ізраїлю немає ліквідації поточного президента, цивільного керівництва.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не виключає ліквідації верховного лідера Ірану. Він заявив, що ліквідація Алі Хаменеї покладе край, а не ескалює війну між Ізраїлем та Іраном.

Іран – це величезна країна. Якщо там буде хаос, розсадники ісламського радикалізму, то це може вплинути не тільки на Близький Схід, а й на Кавказ, Центральну Азію, Індію, Пакистан.

Треба розуміти, що перська, шиїтська культура набагато більш поширена у різних регіонах. Відчутний вплив можуть отримати навіть Індія, Пакистан, Центральна Азія, до Китаю, Близький Схід, Кавказ. Це буде дуже широка історія стабілізації,

– пояснив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Також можна прогнозувати, що буде, якщо буде багато біженців. В Ірані десятиліттями існував радикальний ісламістський режим. Він може утворити безліч специфічних течій, терористичних, радикальних груп. Для цього є ресурс, гроші. Тому хаос в Ірані – це великі ризики. Зокрема, від того навряд чи виграє Україна.