"Літо 2025 року було останнім мирним в Європі": у Франції відреагували на фатальний прогноз

На Заході чимало експертів і військових посадовців вказують на неминучість конфлікту між НАТО та Росією. Очікується, що російський напад на країну Альянсу має відбутися до 2030 року. Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус взагалі назвав літо 2025 року "останнім літом у мирний час".

Чи справді велика війна між НАТО та Росією не за горами, в інтерв'ю La Tribune Dimanche відповів очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає 24 Канал.

Чи справді мирний час для Європи закінчився?

Так, Барро заявив, що війна в Європі вже триває. І зараз головне завдання – відновити тривалий мир. Щоб цього досягти, треба враховувати реалії сьогодення, зокрема масштабне переозброєння Росії.

Міністр наголосив, що "відтепер мир має свою ціну". Під "ціною" він мав на увазі колосальні зусилля з переозброєння Європи.

За його словами, європейські країни мусять подвоїти свої військові ресурси. Це єдиний спосіб стримати можливу подальшу агресію Росії, адже у сучасному світі будь-яка демонстрація слабкості робить країну вразливою.

Окрім того, міністр розкритикував деяких французьких політиків, зокрема Марін Ле Пен і Жана-Люка Меланшона, які вважають, що президент Макрон перебільшує загрозу з боку Москви. Барро назвав їх безвідповідальними та проросійськими і додав, що якби вони були при владі, він не розраховував би на надійну колективну безпеку Європи.

Що відомо про можливий напад Росії на НАТО?