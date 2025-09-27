Путіну не вдалося досягти головної мети, – FT про причини успіхів України у війні
- Україна продовжує чинити опір Росії, не дозволяючи знищити свою державність, і звільнила частину територій в Харківській і Херсонській областях.
- Українська армія нейтралізувала перевагу Росії на морі та в повітрі та продовжує атакувати російські військові об'єкти.
Попри російську пропаганду, Україна продовжує чинити опір і має реальні шанси перемогти. Західні ЗМІ вважають, що російська армія не досягла головних цілей у війні проти українського народу.
Україна, своєю чергою, доводить, що здатна вистояти. Про це повідомив ізраїльський історик, філософ і письменник Юваль Ной Харарі для Financial Times, передає 24 Канал.
Чому Україні вдається стримувати Росію?
Кремль не досяг головної мети війни. В нього не вдалось знищити українську державність. Видання нагадує, що ще у 2014 році Україна виглядала нібито безпорадною перед російською агресією. А вже у лютому 2022 року Москва розпочала повномасштабне вторгнення з наміром швидко захопити Київ.
Тоді українські військові відбили наступ на столицю, а згодом звільнили значні території в Харківській і Херсонській областях.
З того часу, попри обмежені успіхи обох сторін, лінія фронту майже не змінилася. Росіяни намагаються створити враження, що вони невпинно просуваються вперед, але насправді з весни 2022 року їм не вдалося вдарити по жодній важливій стратегічній цілі, такій як Київ, Харків чи Херсон,
– повідомив Юваль Ной Харарі.
Українська армія обирає тактику для збереження сил та виснажування ворога. При цьому ЗСУ змогли нейтралізувати перевагу Росії на морі та в повітрі.
Наприклад, Чорноморський флот росіян наразі змушений триматися якомога далі від українського узбережжя. Крім того, російські повітряні сили зазнали серйозних втрат, коли відбулась українська спецоперація по російських стратегічних бомбардувальниках у червні 2025 року.
Ба більше, українські дрони продовжують атакувати військові аеродроми та нафтопереробні заводи в глибині Росії. Експерт наголошує, що невдачі Кремля у війні змушують робити ставку на інформаційний вплив на Захід, аби послабити підтримку України.
Війна – це продовження політики іншими засобами. Її виграє не той, хто захоплює більше території, руйнує більше міст чи вбиває більше людей, а той, хто досягає своїх політичних цілей. І в Україні вже очевидно, що Путіну не вдалося досягти головної мети своєї війни – знищення української нації,
– пояснює Харарі.
На думку Харарі, відмова союзників від допомоги Києву стала б катастрофою для України. Також це могло б вдарити по авторитету НАТО.
Водночас російські літаки та дрони порушують повітряний простір Естонії, Польщі, Румунії та, ймовірно, Данії. Через це видання припускає, що у разі нападу Росії на Європу однією з найбільших військових опор для Європи стане українська армія.
Чи готується Європа до війни?
Захід готується до можливого конфлікту з Путіним, проте, як зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу, не всі політики усвідомлюють необхідність активної ролі.
Після України наступною ціллю може стати Польща, де вже фіксують російські провокації та атаки.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримку України, оскільки "плани Путіна ширші за українські кордони".
Також президент Франції наголосив, що нинішня ситуація загрожує усій Європі. Макрон підкреслив важливість участі у мирному процесі. Крім того, додав, що Росія вже закладає підґрунтя для нових конфліктів.