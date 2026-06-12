Лукашенко дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що російсько-українська війна може закінчитись до кінця 2026 року. Він вважає, що це залежить від кількох людей.

Білоруський диктатор дав інтерв'ю провладному білоруському медіа "Пул Первого". Про це повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко про російсько-українську війну?

Союзник Путіна, який на початку вторгнення надавав свою територію для російського вторгнення, заговорив про можливість настання миру у 2026 році. Він зазначив, що не просто сподівається, а в впевнений в тому, що війни в Україні та Ірані будуть припинені.

Якщо таке бажання буде, то ці війни можна закінчити цього року точно. І навіть конфлікт (так білоруський диктатор називає війну – 24 Канал) Росії та України можна цього року закінчити,

– заявив Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що зараз є можливість припинити бойові дії. За його словами, все залежить від бажання буквально кількох людей. Проте білоруський диктатор не розповів, кого саме має на увазі.

Що Лукашенко сказав про війну в Ірані?

Лукашенко вважає, що на Близькому Сході йде війна Ірану з Ізраїлем, а не Ірану з США, в яку Вашингтон був втягнутий "через недалекоглядну політику окремих керівників".

Самопроголошений президент вважає, що обставини диктують завершення і цієї війни. Він сказав, що нібито знає позицію президента США, і що Трамп націлений на її закінчення.

Що стосується Близького Сходу, там інших варіантів немає. Вона в цьому році буде завершена. Я сподіваюсь навіть, що найближчим часом,

– спрогнозував Лукашенко.

Диктатор порівняв обидві війни й заявив, що російсько-українську важче завершити, ніж на Близькому Сході. Він додав, що об'єктивні обставини змусять Трампа припинити тиск на Іран, а Ізраїль буде повністю залежати від США.

Погрози Лукашенка Україні

Білорусь залишається одним із потенційних напрямків, через який Росія може спробувати розтягнути українську оборону. Лукашенко продовжує погрожувати Києву, хоча від початку повномасштабної війни його територія вже була плацдармом для російського вторгнення, про це заявив радник президента України в ефірі 24 Каналу.

Проте нещодавно білоруський диктатор заговорив інакше. Він заявив, що не хоче відправляти білорусів на війну в Україну.